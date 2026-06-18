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Η στιγμή που ο Τραμπ υπογράφει τη συμφωνία με το Ιράν στις Βερσαλλίες - Βίντεο & φωτογραφίες

«Μόλις το υπέγραψα» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος από το ανάκτορο, όπου του παρατέθηκε επίσημο δείπνο.

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Στο πολυτελές παλάτι των Βερσαλλιών στήθηκε το σκηνικό της υπογραφής της προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. «Μόλις το υπέγραψα» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος από το ανάκτορο, όπου του παρατέθηκε επίσημο δείπνο.

Ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησε βίντεο, στο οποίο τον βλέπει κανείς καθώς βάζει την υπογραφή του με μαρκαδόρο στο έγγραφο, έχοντας καθισμένο στο πλάι του τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, που τον συγχαίρει, προτού το δώσει στον υπουργό Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο, όρθιο πίσω του. 

«Μπορώ να επιβεβαιώσω» ότι το κείμενο υπογράφτηκε, είπε ο αξιωματούχος, ερωτηθείς για την πληροφορία ότι ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε αντίτυπο της συμφωνίας κατά τη διάρκεια δείπνου που του παρέθεσε ο Γάλλος ομόλογός του στις Βερσαλλίες μετά το πέρας της συνόδου κορυφής της G7.

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Τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ αποχαιρέτισε το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας και αναχώρησε για την Ουάσινγκτον. 

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Τραμπ Παρίσι

τραμπ

τραμπ

 Η αυτοκινητοπομπή του Αμερικανού προέδρου αποχωρεί από το παλάτι των Βερσαλιών.

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τραμπ

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Πηγή: skai.gr

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