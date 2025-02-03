Ο καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμης Λέκκας μιλώντας στο «Σήμερα» αναφέρθηκε στη δήλωση του Δημήτρη Κωστόπουλου, αναπληρωτή καθηγητή πετρολογίας στο ΕΚΠΑ, και απέκλεισε την πιθανότητα της ηφαιστειακής δραστηριότητας.

«Εκείνο το οποίο είχαμε πει και χθες είναι ότι η σεισμική δραστηριότητα δεν πρόκειται να πάψει αύριο ή μεθαύριο. Η μετακίνηση προς τα βορειανατολικά είναι καθησυχαστική, καθώς απομακρύνεται από τη Σαντορίνη. Έτσι λοιπόν, όταν η απόσταση μεγαλώνει, αυτόματα οι υπολογιζόμενες επιπτώσεις θα είναι μικρότερες. Συνεπώς, όταν έχουμε απομάκρυνση των επικέντρων από τη Σαντορίνη, νομίζω απομακρύνεται και η διακινδύνευση», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, για να υπογραμμίσει:

«Στην Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου συμμετέχουν 15 Έλληνες επιστήμονες κορυφαίοι, οι οποίοι ανέφεραν χωρίς άνω τελεία πως δεν υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ της εξελισσόμενης σεισμοηφαιστειακής διεργασίας εντός της Καλδέρας του ηφαιστείου και της εξελισσόμενης διαδικασίας εκτός της Καλδέρας του ηφαιστείου. Είναι σαφώς δυο διαχωρισμένα γεγονότα, τα οποία τα είχαμε προσδιορίσει πριν από 2 εβδομάδες, όπου και είχαμε μια σεισμοηφαιστειακή δραστηριότητα εντός της Καλδέρας».

Παράλληλα, ο κ. Λέκκας επεσήμανε ότι το φαινόμενο μπορεί να κρατήσει από μερικές μέρες έως μερικές εβδομάδες ή και μερικούς μήνες. «Στο Γιαννιτσοχώρι είχαμε μια έντονη σεισμική δραστηριότητα η οποία αποσβέστηκε σε 3 μέρες. Έκτοτε δεν έχουμε κανέναν σεισμό. Στο Αρκαλοχώρι άρχισαν οι σεισμοί τον Μάιο, κορυφώθηκαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν είχαμε καθόλου σεισμούς και ο καταστροφικός σεισμός ήταν στις 25 Σεπτεμβρίου. Το κάθε ρήγμα και η κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά».

«Το λέω πολύ καθαρά: δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους κατοίκους εφόσον τηρηθούν οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Υπάρχει για πρώτη φορά μια σοβαρή υπηρεσιακή διαδικασία έτσι ώστε να αποσβέσουμε τις επιπτώσεις ενός πιθανού σεισμού».

