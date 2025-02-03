Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Δευτέρα, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίων Σταματίου και Ιωάννου, Αγίου Συμεών εκ Ρωσίας.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, είναι τα εξής:
- Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα *
- Συμεών, Συμεώνης, Σύμος, Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη *
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Πηγή: skai.gr
- Άγρια κακοποίηση τρίχρονου στο Ηράκλειο: Η γιαγιά έδωσε συγκατάθεση για δωρεά των οργάνων του
- Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη: Λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση των τρένων
- Γεράσιμος Παπαδόπουλος στον ΣΚΑΪ για Κυκλάδες: Έχει μετατοπιστεί το κέντρο των σεισμών- Πιθανά μέχρι και τα 6 Ρίχτερ για τον Λέκκα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.