Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Δευτέρα, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίων Σταματίου και Ιωάννου, Αγίου Συμεών εκ Ρωσίας.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, είναι τα εξής:

Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα *

Συμεών, Συμεώνης, Σύμος, Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη *

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.