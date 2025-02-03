Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βίντεο από κατολίσθηση στη Σαντορίνη - Απαγόρευση για τρεις περιοχές

Απαγόρευση στις περιοχές Αμμούδι, Αρμένη και Παλιό Λιμάνι Φηρών στη Θήρα - Προειδοποίηση στους κατοίκους με 112 να μην πλησιάζουν τις συγκεκριμένες περιοχές

σαντορινη

Μήνυμα 112 για κίνδυνο κατολισθήσεων  λόγω σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή, εστάλη σήμερα στους κατοίκους της Σαντορίνης, με αποτέλεσμα να υπάρχει απαγόρευση στις περιοχές Αμμούδι, Αρμένη και Παλιό Λιμάνι Φηρών στη Θήρα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media καταγράφηκε κατολίσθηση στην περιοχή του Αθηνιού, στην Καλντέρα. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σαντορίνη Σεισμοί Σεισμός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark