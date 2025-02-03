Μήνυμα 112 για κίνδυνο κατολισθήσεων λόγω σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή, εστάλη σήμερα στους κατοίκους της Σαντορίνης, με αποτέλεσμα να υπάρχει απαγόρευση στις περιοχές Αμμούδι, Αρμένη και Παλιό Λιμάνι Φηρών στη Θήρα.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media καταγράφηκε κατολίσθηση στην περιοχή του Αθηνιού, στην Καλντέρα.
#ηφαιστειο #Σαντορινης #Σαντορινη #σεισμος pic.twitter.com/zToIxXVKoi— Sakis Lakis (@sakis_lakis) February 3, 2025
Πηγή: skai.gr
