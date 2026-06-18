«Καβγάς» Διαμαντοπούλου - Δούκα: Οι δυο ψυχές του ΠΑΣΟΚ και οι αποστάσεις της Χαριλάου Τρικούπη

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Αναταραχή στη Χαριλάου Τρικούπη προκαλεί η κόντρα που εκτυλίσσεται από χθες σε τηλεοπτικά παράθυρα και social media μεταξύ της Άννας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα. Οι δύο από τους διεκδικητές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές έχουν πάρει αποστάσεις -όπως ό,τι φαίνεται- από την προσωρινή ανακωχή και απομακρύνονται από το «δυο ψυχές του ΠΑΣΟΚ που θα μπορούσαν να γίνουν μια», όπως είχαν ψιθυρίσει σε συνάντηση τους μερικούς μήνες πριν.

Η φράση της Άννας Διαμαντοπούλου που χαρακτήρισε «γελοία προσέγγιση» το άνοιγμα της συζήτησης για συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πριν από τις εθνικές εκλογές φαίνεται ότι έριξε λάδι στη φωτιά και ο δήμαρχος της Αθήνας σήκωσε το γάντι.

Η πρώην υπουργός, κληθείσα να απαντήσει σε ερώτημα για την εκπεφρασμένη θέση του Χάρη Δούκα για συζήτηση από τώρα με το κόμμα ΕΛ.Α.Σ.του Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε ότι αυτή είναι συνταγή για να χάσει το κόμμα ψηφοφόρους.

«Αυτό το θέμα, το 'συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε', είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι; Δηλαδή, πιο γελοία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Εμείς έχουμε πει ότι το θέμα των συνεργασιών, δηλαδή, για την ακρίβεια το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας, θα προκύψει από αυτά που θα πει ο ελληνικός λαός» σχολίασε η Άννα Διαμαντοπούλου στο OPEN.

Λίγες ώρες μετά ο Χάρης Δούκας έπιασε το πληκτρολόγιο και στα δημοσιογραφικά γραφεία σήμανε συναγερμός, αφού απάντησε και στην αναφορά για γελοίες θέσεις, αλλά και σε μια αποστροφή της Άννας Διαμαντοπούλου για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στα δημοσιονομικά.

«Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο» σημείωσε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ.



Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις… — Haris Doukas (@h_doukas) June 17, 2026

Η κ. Διαμαντοπούλου στη συνέντευξη της είχε αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, αυτό που προσπάθησε και προσπαθεί συνεχώς να κάνει, είναι να δώσει την εναλλακτική που αφορά τους πολλούς. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%, αλλά έχει κάνει μία πολιτική όλα αυτά τα χρόνια που, ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας - αυτό πρέπει να το παραδεχθώ - αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%. Και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή, ούτε σε πλούτο» στη συνέντευξη της στο OPEN, και απο την φράση αυτή πιάστηκε ο Δήμαρχος για να εξαπολύσει τα βελη του.

Η έμμεση απάντηση ήρθε λίγα λεπτά αργότερα από το ίδιο μέσο, καθώς η Αννα Διαμαντοπούλου ανήρτησε ολόκληρη την συνέντευξη της στο twitter.

Ανάρτηση Άννας Διαμαντοπούλου:

Η Ελλάδα χρειάζεται μια εναλλακτική κατεύθυνση! Από την παιδεία 📚 μέχρι την βιομηχανία 🏭, το ΠΑΣΟΚ έχει ΟΡΑΜΑ, έχει ΣΧΕΔΙΟ! 💡



Δείτε ολόκληρη την συνέντευξη εδώ: https://t.co/3spIKjRFFM#pasok #diamantopoulou pic.twitter.com/AQa9jNmY9b — Anna Diamantopoulou (@adiamantopoulou) June 17, 2026

Το πινγκ πονγκ των δύο κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε αρχικά αμηχανία στη Χαριλάου Τρικούπη, που ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα, φρόντισε όμως μέσω διαρροής να πάρει αποστάσεις και από τα δύο στελέχη, με πηγές να αναφέρουν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων ότι ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη.

«Αντί για δημόσιες αντιπαραθέσεις, η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένουν από τα κορυφαία στελέχη να επικοινωνούν το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ που είναι και η μοναδική εναλλακτική λύση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας» σημείωναν αρμόδιες πηγές.

Μπορεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς ώρας να μην έχει βγάλει κάποια επίσημη ανακοίνωση, όμως η Κουμουνδούρου έσπευσε να σχολιάσει τις δηλώσεις της κ. Διαμαντοπούλου.

«Συμφωνεί ο κ. Ανδρουλάκης με τη δήλωση της κ. Διαμαντοπούλου ότι 'ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας -αυτό πρέπει να το παραδεχθώ'. Τι λέει ο κ. Τσουκαλάς;» τονίζει σε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ.

Και ενώ το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να βρει τον βηματισμό του και να ανακάμψει δημοσκοπικά, σηκώνοντας μανίκια με συνεχείς συσκέψεις και συνεδριάσεις, τα στελέχη καλούνται να σχολιάσουν τα εσωκομματικά του κόμματος, με την πρώτη αντίδραση να καταγράφεται από τον Μανώλη Χριστοδουλάκη.

«Επειδή ήταν λίγο περίπλοκη η διατύπωση, αυτό που είπε σε απλά ελληνικά είναι ότι: οποιοσδήποτε κρίνει την οποιαδήποτε γνώμη έχει κάποιος για ένα ζήτημα δεν μπορεί να γίνεται πεδίο αντιπαράθεσης δημόσιας, ιδίως σε αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε. Υπάρχουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος» ανέφερε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης στο Action 24.

Σήμερα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για την Περιφέρεια Αττικής, πιθανότητα όμως δεν θα υπάρξει τετ α τετ Διαμαντοπούλου - Δούκα μετά τη δημόσια αντιπαράθεση, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δήμαρχος της Αθήνας θα βρίσκεται εκτός σε προγραμματισμένο ταξίδι.

Πηγή: skai.gr

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