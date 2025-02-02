Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή ανάμεσα σε Σαντορίνη και Αμοργό.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης, ο Θανάσης Γκανάς του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών Κώστας Συνολάκης. Μέσω τηλεδιάσκεψης από τη Σαντορίνη συμμετείχαν ο Ευθύμης Λέκκας και ο Κώστας Παπαζάχος.



Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης όπως δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, ενημερώθηκε, όπως και όλοι οι υπόλοιποι παριστάμενοι από την επιστημονική τους ομάδα.

«Ενημέρωση φυσικά θα παρέχεται συνεχώς. Εξετάζονται όλα τα στοιχεία της σεισμικής δραστηριότητας. Τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί μέχρι τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι προληπτικά», τόνισε ο κ. Κικίλιας και προσέθεσε ότι σε κάθε περίπτωση, ενημέρωση θα υπάρχει συνεχώς και ως προς όλους, καθότι, όπως είπε συνεδριάζει συνεχώς η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου. «Παρακαλώ πάρα πολύ, όπως πάντα τους συμπολίτες μας, να ακούνε τα μέτρα των ειδικών και να συμμορφώνονται με αυτά, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την παρούσα κατάσταση. Τα μέτρα είναι προληπτικά», επισήμανε και σημείωσε ότι υπάρχει εγρήγορση και οργάνωση στο πεδίο.

«Οι ειδικοί έχουν τοποθετηθεί και δημοσίως», είπε και υπογράμμισε: «Επειδή υπάρχει επιτροπή, και συγκεκριμένοι επιστήμονες που χειρίζονται το συγκεκριμένο θέμα, θα ήθελα να κάνω μια θερμή παράκληση προς όλους, στα πλαίσια της έγκυρης και σωστής ενημέρωσης, να δώσουμε βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά γνωρίζουν τα γεγονότα».

Σε επιφυλακή έχει τεθεί η κρατική μηχανή καθώς υπάρχει αυξημένη ανησυχία λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας που καταγράφεται το τελευταίο 48ωρο.

Πάνω από 200 δονήσεις έχουν σημειωθεί με τη σεισμική ακολουθία να εγείρει προβληματισμό και μεταξύ των σεισμολόγων. Πολλοί από τους σεισμούς ξεπερνούν τους 4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, με τον μεγαλύτερο έως τώρα, μεγέθους 4,7 βαθμών, να σημειώνεται το βράδυ της Κυριακής.

Χαρακτηριστική της κατάστασης είναι η δήλωση του διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Β. Καραστάθη, ο οποίος ανέφερε ότι μετά την 24η Ιανουαρίου έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 380 σεισμοί.

Προληπτικά μέτρα

Το μεσημέρι της Κυριακής έγινε κοινή συνεδρίαση της Μόνιμης Eπιστημονικής Eπιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης και της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου του ΟΑΣΠ.

Μετά την ενδελεχή εξέταση όλων των μέχρι τώρα δεδομένων, διατυπώθηκε ομόφωνα από όλα τα μέλη των Επιτροπών ότι:

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 03/02/2025 σε Θήρα, Ανάφη, Ίο και Αμοργό.

β. Οι πολίτες θα πρέπει

να αποφεύγουν τις μεγάλες συναθροίσεις εντός κτιρίων,

να αποφεύγουν την προσέγγιση σε εγκαταλελειμμένα κτίρια,

να αποφεύγουν την πρόσβαση και παραμονή στα λιμάνια Αμμουδίου, Αρμένης, Κόρφου και Παλαιού Λιμένα Φηρών,

να προχωρήσουν σε άρση επικίνδυνων στοιχείων μη δομικής τρωτότητας στα κτίριά τους και στο άδειασμα των υδάτων στις κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες),

να επιλέγουν ασφαλείς διαδρομές κατά τη μετακίνησή τους μέσα στον αστικό ιστό και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στα σημεία που υπάρχουν έντονες μορφολογικές κλίσεις και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν κατολισθητικά φαινόμενα,

να υπάρχει άμεση απομάκρυνση από τις παράκτιες περιοχές, σε περίπτωση ισχυρής σεισμικής δόνησης.

Οι επιτροπές θα συνεδριάσουν εκ νέου τη Δευτέρα το μεσημέρι.

Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Λόγω της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας στη θαλάσσια περιοχή της Ανύδρου, μεταξύ Θήρας και Αμοργού, έχει τεθεί σε γενική επιφυλακή η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειακός Διοικητής έχει μεταβεί ως επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων στη νήσο Θήρα.

Μάλιστα, το Σάββατο μετέβησαν αεροπορικώς στο νησί με έκτακτη πτήση μια ομάδα της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. με διασωστικό σκύλο και δύο ομάδες της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. Την Κυριακή έφτασαν στη Σαντορίνη με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος, ομάδα χειριστών drones με τον εξοπλισμό τους, καθώς και εναέριοι διασώστες.

Μάλιστα, στις εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου Σαντορίνης έχουν τοποθετηθεί σκηνές για να διαμείνουν οι μονάδες της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ

Σημεία συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης

Οδηγίες προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού εξέδωσε ο Δήμος Θήρας εν μέσω ανησυχιών για την έντονη σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ωρών που έχει θέσει τις αρχές επί ποδός.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση ο Δήμος Θήρας ενημερώνει τον πληθυσμό για τα σημεία συγκέντρωσης εφόσον προκύψει η ανάγκη απομάκρυνσης.

Έτσι, στο ειδικό σχέδιο πολιτικής προστασίας του Δήμου Θήρας, έχουν προβλεφθεί σημεία συγκέντρωσης πληθυσμού για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση αν χρειαστεί όπως παρακάτω:

Για τις περιοχές: ΟΙΑ – ΦΟΙΝΙΚΙΑ – ΚΟΛΟΥΜΠΟΣ στην ΠΕΔΙΑΔΑ ΜΠΑΞΕΔΕΣ.

Για τις περιοχές: ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ – ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΣ στην πεδιάδα του ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ.

Για τις περιοχές: ΦΗΡΑ – ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΙ – ΚΟΝΤΟΧΩΡΙ – ΚΑΡΤΕΡΑΔΟ στην πεδιάδα των ΦΗΡΩΝ μεταξύ ΕΞΩ ΓΥΑΛΟΥ ΦΗΡΩΝ – ΕΞΩ ΓΥΑΛΟΥ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ.

Για τις περιοχές: ΒΟΘΩΝΑ – ΜΕΣΣΑΡΙΑ – ΜΟΝΟΛΙΘΟ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΩΝΙΑΣ -ΚΑΜΑΡΙ στην ΠΕΔΙΑΔΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ.

Για τις περιοχές: ΠΥΡΓΟΣ – ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ – ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ στην ΠΕΔΙΑΔΑ ΝΟΤΙΑ του ΠΥΡΓΟΥ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ του ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ.

Για τις περιοχές: ΕΜΠΟΡΕΙΟ – ΠΕΡΙΣΣΑ – ΒΛΥΧΑΔΑ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΕΔΙΑΔΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ.

Για τις περιοχές: ΑΚΡΩΤΗΡΙ στην ΠΕΔΙΑΔΑ ΝΟΤΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

Για την περιοχή της ΘΗΡΑΣΙΑΣ στην ΠΕΔΙΑΔΑ ΜΕΤΑΞΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΣ.

Ενισχύεται το ΕΚΑΒ σε Σαντορίνη, Αμοργό και Ίο

Ενισχύει τις δυνάμεις του σε Σαντορίνη, Αμοργό και Ίο το ΕΚΑΒ, λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση αναφέρει ότι «στο πλαίσιο της διαρκούς επιχειρησιακής ετοιμότητας και της προληπτικής ενίσχυσης των μηχανισμών άμεσης ανταπόκρισης, το ΕΚΑΒ προχωρά στη στοχευμένη ενίσχυση των δυνάμεών του στις νήσους Σαντορίνη, Αμοργό και Ίο».

«Συγκεκριμένα, οι δυνάμεις των Τομέων του ΕΚΑΒ σε Σαντορίνη, Αμοργό και Ίο ενισχύονται από ομάδα του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ), αποτελούμενη από ιατρό και διασώστες με τον απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς και από επιπλέον διασώστες και ασθενοφόρα οχήματα.

Παράλληλα, το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ) και το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ-ΕΚΑΒ) βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διασφαλίζοντας τον συνεχή συντονισμό και την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών».

