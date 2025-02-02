«Είχαμε ένα μπαράζ με αυξημένο πλήθος και αυξημένα μεγέθη, που το απόγευμα φάνηκε να μειώθηκαν τα πλήθη, είπε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος μιλώντας στον ΣΚΑΪ για τις αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις στις Κυκλάδες.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Εξήγησε πως παρατηρείται μετατόπιση των επικέντρων προς τα βόρεια-ανατολικά, δηλαδή προς την κατεύθυνση, όχι πολύ κοντά, στην Αμοργό και απομάκρυνση από τη Σαντορίνη. Αυτό είναι το καλό νέο της ημέρας, δηλαδή, η σεισμική δραστηριότητα και κυρίως η έντονη φάση του τελευταίου 24ωρου εντοπίζεται αρκετά μακριά πλέον από τα νησιά και κατά συνέπεια δημιουργείται μία απόσταση ασφαλείας.

Έτσι, ακόμα και αν γίνει ισχυρότερος σεισμός να είναι δύσκολο να βλάψει αυτά τα νησιά.

Από όλες τις ενδείξεις που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα προκύπτει ότι έχει ενεργοποιηθεί το νότιο τμήμα ενός μεγάλου ρήγματος που βρίσκεται στην υποθαλάσσια τάφρο μεταξύ Αμοργού, Αστυπάλαιας, Ανάφης και Σαντορίνης. Είναι το ρήγμα το οποίο κατά πάσα πιθανότητα το 1956 έδωσε πολύ μεγάλο σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ.

Μόνο ένα μικρό τμήμα του 20 χιλιομέτρων έχει ενεργοποιηθεί και δε θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι θα επαναληφθούν τα ίδια».

Ο ίδιος απέρριψε το ενδεχόμενο να ενεργοποιηθούν και άλλα ρήγματα ενώ τόνισε ότι τα ηφαίστεια δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί χωρίς όμως να αποκλείεται αυτό στο μέλλον.

«Καταλήξαμε ότι η συμπεριφορά τις σεισμικής δραστηριότητας από τις 24 Ιανουαρίου έχει τα χαρακτηριστικά των προσεισμών και ενδεχομένως το 4,6 να ήταν ο κύριος και να υπάρξει φθίνουσα πορεία. Μπορεί ωστόσο να ήταν και προσεισμός. Θα χρειαστούμε περισσότερες ημέρες για να το πούμε αυτό» σημείωσε.

Αυτοψία Λέκκα στη Σαντορίνη

Αυτοψία πραγματοποιεί στη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας, λόγω της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας που καταγράφεται στη θαλάσσια περιοχή της Ανύδρου, μεταξύ Θήρας και Αμοργού.

Όπως σημείωσε ο κ. Λέκκας ο κατολισθητικός κίνδυνος είναι υψηλός σε πέντε περιοχές ενώ διευκρίνισε ότι η σημερινή και η χθεσινή σεισμική δραστηριότητα δεν έχει καμία σχέση με τον ηφαιστειακό χώρο και τον ηφαιστειακό θάλαμο ούτε στην καλδέρα της Σαντορίνης, ούτε στο ηφαίστειο έξω από τη Σαντορίνη το Κολούμπο. Παράλληλα επισήμανε ότι το ρήγμα που δίνει τις τελευταίες 50 ώρες σεισμούς είναι το ρήγμα της Αμοργού ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο «η συσσώρευση των δυνάμεων να προκαλέσει σεισμό της τάξεως των 5- 5,5 όχι πάνω από 6 όμως».

Όπως δήλωσε στο κάτω τμήμα του παλιού λιμένα, εκεί που καταλήγει ουσιαστικά το τελεφερίκ, κατά τη διάρκεια του σεισμού που έγινε χθες το πρωί, κατέπεσε βραχώδης μάζα, η οποία έχει μορφή σφήνας. «Αποσπάστηκε από το πρανές και κατέστρεψε το στέγαστρο που υπήρχε στον κάτω χώρο. Υπάρχουν κι άλλα επικρεμάμενα κομμάτια στην ίδια περιοχή, στην ίδια θέση τα οποία θα δούμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα τι δράσεις θα κάνουμε ώστε να μειώσουμε τον κίνδυνο στο σημείο εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, η συνολική εικόνα που υπάρχει είναι ότι σε πέντε περιοχές, στο Αθηνιό, Παλιό Λιμένα, Αμμούδι, Αρμένη και Κόρφου ο κατολισθητικός κίνδυνος είναι υψηλός ωστόσο, όπως προσέθεσε έχουν αρχίσει να αναλύουν, να βλέπουν τις συνθήκες ευστάθειας που υπάρχουν προκειμένου να προτείνουν τα αντίστοιχα μέτρα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

«Μέσα σε ένα διάστημα της τάξεως του ενός μηνός θα έχουν προταθεί τα πρώτα μέτρα, τα οποία είναι τα βραχυπρόθεσμα και τα άμεσα. Στη συνέχεια, μέχρι το καλοκαίρι, θα προταθούν τα μέτρα που έχουν μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα, και βεβαίως, η παρέμβαση που πρέπει να γίνει εδώ προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος απαιτεί βαριά έργα, τα οποία όμως θα πρέπει να είναι αποδοτικά, οικονομικά και να συνάδουν κυρίως με το περιβάλλον», τόνισε .

Αναφορικά με τη σεισμική δραστηριότητα ο κ. Λέκκας υπογράμμισε ότι πρόκειται για σεισμική δραστηριότητα που είναι σε εξέλιξη και η οποία περιλαμβάνει τις τελευταίες 50 ώρες 210 σεισμούς. «8 σεισμοί είναι πάνω από 4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Οι περισσότεροι εκδηλώθηκαν σήμερα το πρωί. Γι' αυτό συνεδριάσαμε μετά από εντολή του κ. Κικίλια, και με την Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου και την Επιτροπή Ηφαιστειακού Κινδύνου, γιατί συνυπάρχει ο κίνδυνος. Ασχέτως αν στη σημερινή σεισμική δραστηριότητα δεν συμμετέχει ο ηφαιστειακός κίνδυνος. Έτσι λοιπόν συνεδριάσαμε οι δύο επιτροπές προκειμένου να προτείνουμε τα μέτρα τα οποία η Πολιτική Προστασία θα εφαρμόσει εδώ στη Σαντορίνη. Χθες είχαμε αποφασίσει το κλείσιμο των σχολείων στη Σαντορίνη. Σήμερα αποφασίσαμε το κλείσιμο των σχολείων στην Αμοργό, στην Ανάφη και στην Ίο, γιατί οι δονήσεις είναι ιδιαίτερα αισθητές κι εκεί. Δεν το κάνουμε για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο για να μην βρει ο σεισμός τα παιδιά στην τάξη», υπογράμμισε και προσέθεσε: «Από εκεί και πέρα, αποφασίσαμε να μην συναθροίζονται πολλά άτομα στους χώρους, να μην υπάρχει πρόσβαση στον Παλιό Λιμένα και στο Αμμούδι και στο Αρμένη. Στον Αθηνιό ο κίνδυνος είναι μικρότερος γι αυτό αποφασίσαμε να μην ληφθούν κάποια μέτρα παρά μόνο να γίνει λίγη επιτήρηση. Και βεβαίως, θα πρέπει οι κάτοικοι της Σαντορίνης μεσούσης της σεισμικής δραστηριότητας να ενημερωθούν για το τι πρέπει να κάνουν από τις σελίδες της ΓΓΠΠ και του ΟΑΣΠ σε περίπτωση σεισμού. Μία από αυτές είναι να μην βρίσκονται ή να μην περνούν από παλιά σπίτια ή ερειπωμένα, να μην πανικοβάλλονται και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε περίπτωση ισχυρής σεισμικής δόνησης να μην πλησιάζουν τις ακτές, και βέβαια να μην διέρχονται από μονοπάτια ή δρόμους που έχουν μεγάλες μορφολογικές κλίσεις για να μην έχουμε κάποιες καταπτώσεις στη διάρκεια των σεισμών».

Παράλληλα ο κ. Λέκκας επισήμανε: «Όσο έχει δραστηριότητα το ρήγμα εκτονώνεται, αδειάζει. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε πόση ενέργεια έχει αυτό το ρήγμα, και αν η υπολειπόμενη ενέργεια θα προκαλέσει κάποιον αξιόλογο σεισμό σε μέγεθος. Αυτό δεν το ξέρουμε ούτε εμείς, ούτε σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, τι δυναμικότητα έχει συγκεντρωθεί σε ένα ρήγμα». Όπως εξήγησε αυτό το ρήγμα που δίνει τις τελευταίες 50 ώρες σεισμούς είναι το ρήγμα της Αμοργού, - είναι δύο - τρία επάλληλα ρήγματα, από την Αμοργό μέχρι σχεδόν έξω από τη Σαντορίνη- και σημείωσε ότι αυτά τα ρήγματα έδωσαν τον σεισμό του 1956 με μέγεθος 7,6, ο οποίος προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και στην Σαντορίνη και στα υπόλοιπα νησιά.

«Είναι βέβαιο ότι αυτό το ρήγμα δεν θα δώσει σεισμό 7,6 όπως έδωσε το 1956 γιατί για να ξαναδώσει έναν τέτοιο σεισμό πρέπει να περάσουν χιλιετίες ολόκληρες. Υπάρχει όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο η συσσώρευση των δυνάμεων να προκαλέσει σεισμό της τάξεως των 5- 5,5, όχι πάνω από 6 όμως. Εδώ υπήρχαν συγκλίνουσες απόψεις όλων των επιστημόνων και των δύο επιτροπών. Σε αυτά τα μεγέθη δεν θα έχουμε επιπτώσεις στη Σαντορίνη, γιατί τα επίκεντρα είναι μακριά, υπάρχει μία κατευθυντικότητα, σε κάθε περίπτωση οι επιπτώσεις θα είναι ελάχιστες. Προσπαθούμε να προλάβουμε ακόμη κι αυτές τις ελάχιστες περιπτώσεις προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.

Από τις αναλύσεις που κάναμε, είδαμε ότι η σημερινή και η χθεσινή σεισμική δραστηριότητα δεν έχει καμία σχέση με τον ηφαιστειακό χώρο και τον ηφαιστειακό θάλαμο ούτε στην καλδέρα της Σαντορίνης, ούτε στο ηφαίστειο έξω από τη Σαντορίνη το Κολούμπο», κατέληξε ο κ. Λέκκας.

Σε επιφυλακή η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Νοτίου Αιγαίου

Σημειώνεται ότι σκηνές τοποθετήθηκαν από το Πυροσβεστικό Σώμα στις εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου Σαντορίνης για να διαμείνουν οι μονάδες της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ, σύμφωνα με το πρωτόκολλο σχετικά με τη διαμονή τους.

Υπενθυμίζεται ότι σε γενική επιφυλακή έχει τεθεί η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Νοτίου Αιγαίου λόγω της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας στη θαλάσσια περιοχή της Ανύδρου, μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού ενώ στο νησί βρίσκεται ο περιφερειακός Διοικητής ως επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ακόμη μετέβησαν αεροπορικώς στη Σαντορίνη μια ομάδα της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. με διασωστικό σκύλο και δύο ομάδες της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και σήμερα έφτασε ομάδα χειριστών drones με τον εξοπλισμό τους, καθώς και εναέριοι διασώστες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.