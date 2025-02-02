Κακοποίηση τρίχρονου- Ηράκλειο: Η γιαγιά έδωσε συγκατάθεση για δωρεά των οργάνων

Εγκεφαλικό θάνατο έδειξαν τα τεστ που διενεργήθηκαν στον 3χρονο Άγγελο μετά τη φριχτή κακοποίησή του από τη 26χρονη μητέρα του και τον 44χρονο σύντροφό της.

Tα τεστ που ξεκίνησαν την Παρασκευή ολοκληρώθηκαν σήμερα και ήταν όλα αρνητικά.

Oπως αναφέρει το Cretapost.gr, σήμερα, Κυριακή 02/02 η γιαγιά του τρίχρονου Άγγελου έδωσε τη συγκατάθεση της να γίνει δωρεά των οργάνων του, σύμφωνα με τον Διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Σοκ από το ιατροδικαστικό πόρισμα – Μώλωπες, θλάση στο συκώτι και εγκαφαλική κάκωση

Υπενθυμίζεται ότι το παιδί μεταφέρθηκε το πρωί της περασμένης Κυριακής (26.01.2025) σε κωματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο, με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μώλωπες, που είχαν γίνει και πριν τη συγκεκριμένη ημέρα, βαριά τραύματα σε όλο του το σώμα αλλά και εγκαύματα. Διαπιστώνεται μάλιστα ότι η κακοποίηση που δεχόταν το παιδί ήταν διαρκείας, με επαναλαμβανόμενα χτυπήματα, ενώ κάποιες πληγές μάλλον είχαν προκληθεί στο σωματάκι του από τσιγάρο.

Πέραν από τους μώλωπες και τις γρατζουνιές, το παιδί είχε εγκαύματα (πιθανότατα από τσιγάρο) στα χέρια, τα πόδια, το πρόσωπο αλλά και τη γεννητική του περιοχή.

Επίσης είχε και εσωτερικές κακώσεις, όπως θλάση στο συκώτι, είχε τραυματισμό στην κοιλιακή χώρα, ενώ είχε υποστεί σοβαρή εγκεφαλική βλάβη, ως συνέπεια των βασανιστηρίων που υπέστη.

Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις φαίνεται ότι έγιναν την ημέρα του τραυματισμού. Ωστόσο, τα σημάδια που εντοπίστηκαν σε όλο το σώμα του παιδιού, δείχνουν την παρατεταμένη και βάναυση κακοποίησή του.

«Η εξέταση των άνω άκρων (η οποία δεν εδύνατο να είναι πλήρης) αποκαλύπτει διαφόρων ηλικιών (μικρούς και μεγαλύτερους) μώλωπες, (εντοπισμένους στην έξω κυρίως επιφάνεια αμφοτέρων των βραχιόνων και αντιβραχίων). Παρατηρείται ακόμη μεταξύ άλλων: κυκλοτερής παλαιότερη αλλοίωση – εσχάρα στην παλαιμιαία επιφάνεια, πιθανόν τσιγάρο) αλλά και υπονύχιο αιμάτωμα μεγάλου δακτύλου δεξιάς άκρας χειρός, πιο πρόσφατη εκδορά ραχιαίας επιφάνειας αριστεράς άκρας χειρός και επίσης πιο πρόσφατη εκδορά ραχιαίας επιφάνειας παράμεσου δακτύλου αριστεράς άκρας χειρός κα.», περιγράφεται χαρακτηριστικά.

