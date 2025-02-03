Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στη Σκύρο

Σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10:01 το πρωί ανοιχτά της Σκύρου, σε απόσταση 116 χλμ. βόρεια βορειοανατολικά της Αθήνας, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αττική.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 32 χλμ. δυτικά της Σκύρου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες ο σεισμός στη Σκύρο αποτελεί ένα ξεχωριστό γεγονός και ουδεμία σχέση έχει με την σεισμική δραστηριότητα Σαντορίνης - Αμοργού

