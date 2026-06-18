Αμφισβήτηση προκαλεί ήδη το μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων με το Ιράν, που πέτυχαν οι ΗΠΑ, με κάποιους να δηλώνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πήγε από την απειλή ''Take it or Leave it'' (υπαγόρευση σκληρών όρων από τις ΗΠΑ), στο ''Τake it and leave'' δηλαδή ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δέχθηκε μια συμφωνία με πολλά «γκρίζα σημεία» για να ξεμπερδεύει το γρηγορότερο με την πολιτικά επιζήμια κρίση στη Μέση Ανατολή.

Η προκαταρκτική συμφωνία υπογράφηκε τόσο από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, όσο και από τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν.

Βίντεο δείχνει τον πρόεδρο να σταματάει πριν βάλει το στυλό στο χαρτί για να υπογράψει τη συμφωνία στις Βερσαλλίες. «Δεν ήταν εύκολο», είπε στο ακροατήριό του. «Μπορώ να σας το πω αυτό».

«Αυτό που λέω είναι ότι αν άλλες χώρες έχουν βαλλιστικούς πυραύλους, είναι λίγο άδικο να μην έχουν μερικούς (οι Ιρανοί)» τόνισε κατόπιν σε δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με το κείμενο του μνημονίου κατανόησης που δόθηκε στη δημοσιότητα από ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης, οι δύο αντίπαλες πλευρές συμφώνησαν στον τερματισμό των εχθροπραξιών και στην άρση των αμοιβαίων αποκλεισμών στη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ χωρίς τέλη για τις επόμενες 60 μέρες.

Το Ιράν θα λάβει εξαιρέσεις από τις αμερικανικές κυρώσεις για τις εξαγωγές αργού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και παραγώγων τους, ενώ θα αποκτήσει πρόσβαση σε κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία που παραμένουν δεσμευμένα ή υπό περιορισμό στο εξωτερικό.

Η παντελής έλλειψη ρητής αναφοράς στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί το μεγαλύτερο σημείο τριβής. Οι επικριτές της κυβέρνησης Τραμπ αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν ένα μνημόνιο που υποτίθεται ότι λύνει την κρίση στην περιοχή, να μην κατονομάζει το πιο κρίσιμο γεωπολιτικό «chokepoint» του πλανήτη. Η ασάφεια αυτή ερμηνεύεται από πολλούς ως αδυναμία ή ως μια βιαστική κίνηση.

«Η Ιερουσαλήμ είναι σιωπηλή αλλά εξοργισμένη από τη συμφωνία» τονίζει το ισραηλινό κανάλι 14. «Το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης χορηγεί άμεση άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου, επιτρέπει στο Ιράν να αραιώσει αντί να απομακρύνει το εμπλουτισμένο ουράνιο και συνδέει την ιρανική αρένα με τον Λίβανο, προκαλώντας έντονες ανησυχίες στην Ιερουσαλήμ».

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δήλωσε ότι η συμφωνία «θα θεωρηθεί ως μια από τις μεγαλύτερες αμερικανικές καταστροφές και αυτό συμβαίνει επειδή ο Τραμπ ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο», προσθέτοντας «δεν ήξερε πώς να τον τελειώσει». Και ο Δημοκρατικός Γερουσιαστής της Καλιφόρνιας, Άνταμ Σιφ, δήλωσε: «Αυτή φαίνεται να είναι μια σπουδαία συμφωνία για το Ιράν και μια απαίσια συμφωνία» για τις ΗΠΑ.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ παρουσιάζει τη συμφωνία Ουάσινγκτον - Τεχεράνης ως «στρατηγική νίκη» για τον άξονα υπό την ηγεσία του Ιράν.

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