Για την απόφαση μεταφοράς του ζευγαριού που κατηγορείται για την κακοποίηση του 3χρονου παιδιού τους, στον Κορυδαλλό, μίλησε στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Η απόφαση των ανακριτικών Αρχών ήταν η προφυλάκιση και των δυο μετά την απολογία τους», όπως είπε, προσθέτοντας ότι υπήρξε ανησυχία από την πλευρά των συνηγόρων τους για τις συνθήκες διαβίωσής τους εντός της κοινωνίας των φυλακών. «Καταλαβαίνετε ότι όταν έχει προκαλέσει την οργή του κόσμου το περιστατικό, μπορεί να προκαλέσει τις ίδιες αντιδράσεις ακόμη και εντός των φυλακών».

Αναφορικά με τη μητέρα του 3χρονου αγοριού και το πώς αντέδρασε στην είδηση ότι το παιδί της είναι εγκεφαλικά νεκρό, η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε:

«Δεν γνωρίζω αν αυτή η γυναίκα έχει αντιληφθεί τόσο το αποτέλεσμα της κακοποίησης που έχει υποστεί αυτό το παιδί, όσο και τι συνέβαινε όλο αυτό το διάστημα. Δεν έχει αποφασιστεί από κάποια ανακριτική ή εισαγγελική Αρχή να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις και στους δυο κατηγορουμένους, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποια άλλη ψυχική ίσως ασθένεια και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, νομίζω όμως ότι μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις του νοσοκομείου ότι το παιδί είναι εγκεφαλικά νεκρό, οι σκέψεις μας είναι μόνο μαζί του».

«Σε περίπτωση ανάγκης, η ΕΛ.ΑΣ. θα ενισχύσει τις δυνάμεις της στη Σαντορίνη»

Ως προς την κατάσταση με τον «χορό» των σεισμικών δονήσεων στη Σαντορίνη, η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας σημείωσε ότι σε περίπτωση που ζητηθεί κάτι από την Πολιτική Προστασία, η ΕΛ.ΑΣ. συμμετέχει και συνδράμει με οποιονδήποτε τρόπο, είτε χρειαστεί να γίνει εκκένωση κάποιων οικισμών είτε κάποιας περιοχής, ώστε να προστατεύσει με οποιονδήποτε τρόπο τους πολίτες, ακόμη και να μεταφερθούν με υπηρεσιακά οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Υπάρχει προσωπικό και οχήματα κανονικά στο νησί. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί ανάγκη, θα υπάρξει ενίσχυση του προσωπικού και με ενίσχυση της Αστυνομίας. Οι περιπολίες έχουν αλλάξει, δεδομένου ότι εγκαταλελειμμένα σπίτια έρχονται αντιμέτωπα με πλιάτσικο. Αυτό συμβαίνει πάντα μετά από φυσική καταστροφή, διότι υπάρχουν δυστυχώς κι αυτές οι περιπτώσεις που επιτήδειοι απειλούν την περιουσία των πολιτών».

Πηγή: skai.gr

