Ο Λιονέλ Μέσι δεν σταματά να καταρρίπτει ρεκόρ και να προσθέτει νέα κεφάλαια στον ήδη μυθικό ποδοσφαιρικό του μύθο!



Στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης της Αργεντινής με την Αλγερία, ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε» ολοκλήρωσε μια ακόμα ιστορική παράσταση, πετυχαίνοντας το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του σε τελική φάση Μουντιάλ.

Με ένα κλασικό γκολ Μέσι, υποδεχόμενος την μπάλα έξω από την περιοχή και εκτελώντας με υποδειγματικό αριστερό σουτ στη δεξιά γωνία του Ζιντάν, έγραψε το 3-0!



Το τέρμα αυτό είχε και τεράστια ιστορική σημασία. Ο Μέσι έφτασε τα 16 γκολ σε 27 συμμετοχές σε Παγκόσμια Κύπελλα, ισοφαρίζοντας τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών στη διοργάνωση.



Στα 39 του χρόνια, ο άνθρωπος που έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα στο ποδόσφαιρο εξακολουθεί να επαναπροσδιορίζει τα όρια της ποδοσφαιρικής αριστείας, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά γιατί για πολλούς παραμένει ο μοναδικός και αδιαμφισβήτητος GOAT.

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