Αισχροκέρδεια στην Τουρκία: «Διορίστηκε κρατικός διαχειριστής στα κοτόπουλα» - Συλλήψεις των CEOs

Υπό κρατικό έλεγχο τέθηκαν 13 εταιρείες παραγωγής κοτόπουλων στην Τουρκία, ενώ οι CEO συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για αισχροκέρδεια, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ασχολούνται με την απόφαση των Αρχών να θέσουν υπό κρατικό έλεγχο 13 μεγάλες εταιρείες του κλάδου παραγωγής κοτόπουλου, στο πλαίσιο έρευνας για φαινόμενα αισχροκέρδειας και πρακτικές που φέρεται να επιβάρυναν τους καταναλωτές με αυξημένες τιμές.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το υπουργείο Δικαιοσύνης προχώρησε σε εκτεταμένους ελέγχους στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου, ενώ διορίστηκαν κρατικοί διαχειριστές στις εταιρείες που ερευνώνται. Παράλληλα, συνελήφθησαν ή προφυλακίστηκαν ιδιοκτήτες, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων και ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων.

Το θέμα σχολιάστηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Sözcü, το οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «διορίστηκε κρατικός διαχειριστής στα κοτόπουλα», επισημαίνοντας πως πρόκειται για μία ακόμη περίπτωση όπου το κράτος παρεμβαίνει απευθείας στη λειτουργία επιχειρήσεων.

Από την πλευρά του, το CNN Türk μετέδωσε ότι οι παρεμβάσεις αφορούν πολλές εταιρείες παραγωγής κοτόπουλων και συνδέονται με καταγγελίες για υπερβολικές αυξήσεις τιμών και ζημία εις βάρος των καταναλωτών. Σύμφωνα με το δίκτυο, η κυβέρνηση «πάτησε το κουμπί» για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας στον συγκεκριμένο τομέα της αγοράς.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην Τουρκία, καθώς αφορά έναν από τους βασικούς κλάδους της αγροδιατροφικής παραγωγής και συνδέεται άμεσα με το ζήτημα του υψηλού κόστους ζωής, που εξακολουθεί να απασχολεί την τουρκική κοινωνία.

Συνάντηση Πούτιν - Φιντάν

Στη Μόσχα συναντήθηκαν ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στην Άγκυρα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε στην πορεία των ρωσοτουρκικών σχέσεων, υπογραμμίζοντας ότι αυτές έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

«Οι σχέσεις μας έγιναν πιο φιλικές και ενισχύονται με περιεχόμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν, αποδίδοντας παράλληλα σημαντικό ρόλο στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ρώσος ηγέτης ζήτησε μάλιστα από τον Χακάν Φιντάν να μεταφέρει προσωπικό μήνυμα στον Τούρκο πρόεδρο, λέγοντας: «Αυτό συμβαίνει με τη συμβολή του Ερντογάν. Να του πείτε τους θερμούς μου χαιρετισμούς».

Όπως μετέδωσε στον ΣΚΑΪ ο Μανώλης Κωστίδης, η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων διπλωματικών διεργασιών, καθώς η Τουρκία προετοιμάζεται για την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να παραμείνει στην τουρκική πρωτεύουσα για περίπου 36 ώρες.

Οι προετοιμασίες βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η τουρκική κυβέρνηση φέρεται να επιδιώκει να αποσπάσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την Ουάσιγκτον σε ζητήματα αμυντικής συνεργασίας. Μεταξύ των βασικών επιδιώξεων της Άγκυρας είναι η επανένταξη στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, η προμήθεια νέων F-16, καθώς και η ενίσχυση της τουρκικής αεράμυνας μέσω προηγμένων αντιαεροπορικών συστημάτων.

«Δώρο Τραμπ στον Ερντογάν η απόφαση για Halkbank»

Σημαντικές πολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις προκαλεί η απόφαση αμερικανικού δικαστηρίου να απορρίψει τις κατηγορίες του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατά της τουρκικής κρατικής τράπεζας Halkbank, εξέλιξη που στην Τουρκία παρουσιάζεται ως μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την κυβέρνηση Ερντογάν.

Η Halkbank βρισκόταν επί χρόνια στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς κατηγορούνταν ότι συμμετείχε σε σχήμα παράκαμψης των αμερικανικών κυρώσεων εις βάρος του Ιράν, διευκολύνοντας – σύμφωνα με το κατηγορητήριο – τη διακίνηση και το ξέπλυμα ιρανικών κεφαλαίων μέσω του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η υπόθεση θεωρούνταν εξαιρετικά σοβαρή για την τουρκική πλευρά, καθώς η τράπεζα αντιμετώπιζε το ενδεχόμενο επιβολής προστίμου που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα μπορούσε να φθάσει ακόμη και τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η δικαστική απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ουάσιγκτον - Άγκυρας εμφανίζονται βελτιωμένες, ενώ τουρκικά μέσα ενημέρωσης συνδέουν την εξέλιξη με τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε κατά το παρελθόν διαμηνύσει στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πως, από αμερικανικής πλευράς, «το θέμα της Halkbank έχει κλείσει», μια δήλωση που τότε είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Τουρκία.

Η νέα εξέλιξη αναμένεται να αξιοποιηθεί πολιτικά από την τουρκική κυβέρνηση, η οποία επί χρόνια υποστήριζε ότι η υπόθεση είχε πολιτικά κίνητρα και αποτελούσε πηγή πίεσης στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.