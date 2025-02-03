Η μεγαλύτερη σεισμική δόνηση, μέχρι στιγμής σημειώθηκε στις 2.17 το μεσημέρι, μεγέθους 4,8 της κλίμακας Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχής της Αμοργού.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10,4 χλμ και σημειώθηκε 17χλμ ΝΝΔ της Αρκεσίνης Αμοργού.
Επίσης στις 15.05 το μεσημέρι στην ίδια περιοχή σημειώθηκε ένας ακόμη σεισμός 4.4 Ρίχτερ
