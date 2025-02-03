Λογαριασμός
Νέος μεγάλος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή της Αμοργού - Ακολούθησαν 4.4 Ρίχτερ λίγη ώρα αργότερα

Ένας ακόμα σεισμός, μεγαλύτερος από τους προηγούμενους, σημειώθηκε στις 14:17 το μεσημέρι κοντά στην Αμοργό - Στις 15.05 ακολούθησε ένας ακόμη 4.4 Ρίχτερ 

Αμοργός

Η μεγαλύτερη σεισμική δόνηση, μέχρι στιγμής σημειώθηκε στις 2.17 το μεσημέρι, μεγέθους 4,8 της κλίμακας Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχής της Αμοργού.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10,4 χλμ και σημειώθηκε 17χλμ ΝΝΔ της Αρκεσίνης Αμοργού.

σεισμός

Επίσης στις 15.05 το μεσημέρι στην ίδια περιοχή σημειώθηκε ένας ακόμη σεισμός 4.4 Ρίχτερ 

σεισμός

Πηγή: skai.gr

TAGS: Σεισμός Αμοργός
