Προσθήκη 3 έκτακτων πτήσεων από και προς τη Σαντορίνη από την AEGEAN 3 και 4 Φεβρουαρίου

Η AEGEAN ανακοίνωσε την προσθήκη δυο έκτακτων, πρόσθετων πτήσεων σήμερα και μίας επιπλέον αύριο, από και προς τη Σαντορίνη για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων κατοίκων και επισκεπτών του νησιού, κατά τις ώρες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Σημειώνεται ότι και οι τέσσερις τακτικές, προγραμματισμένες καθημερινές πτήσεις από και προς τη Σαντορίνη θα εκτελούνται κανονικά και σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό.

Η προσθήκη των επιπλέων πτήσεων γίνεται σε συνέχεια αιτήματος του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Πηγή: skai.gr

