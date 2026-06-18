Τραγωδία στο Σέντραλ Παρκ: Νεκρός 18χρονος ενώ έκανε βόλτα με άμαξα - Αφηνίασε το άλογο - Βίντεο

Ένας 18χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από ιππήλατη άμαξα στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο έφηβος, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τοπικά μέσα ως τουρίστας από την Ινδία, επέβαινε στην άμαξα στο Σέντραλ Παρκ μαζί με άλλα τρία άτομα, όταν ο οδηγός απομακρύνθηκε για να βγάλει μια φωτογραφία την παρέα, δήλωσε η αστυνομία στα αμερικανικά ΜΜΕ.

Στη συνέχεια, το άλογο αφηνίασε, προσέκρουσε σε μια άλλη άμαξα και ανατράπηκε, όπως έδειξαν σχετικά βίντεο.

Here’s a video of the horse breaking free and the carriage driver chasing after it.



A person comes jumping/falling out of the carriage at the end of the clip. pic.twitter.com/BZmEOXqhxC — Gus Saltonstall (@GusSaltonstall) June 17, 2026

One person was hospitalized following a horse-drawn carriage crash in New York City’s Central Park. pic.twitter.com/I2f8k9ienf — Breaking911 (@Breaking911) June 17, 2026

Ο σοβαρά τραυματισμένος νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι άλλοι τρεις επιβάτες δεν χρειάστηκαν νοσηλεία, σύμφωνα με τις αναφορές.

«Φαίνεται ότι ο οδηγός βρισκόταν τουλάχιστον σε απόσταση αναπνοής από το άλογό του» δήλωσε σε ανακοίνωσή του προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο Αλεξάντερ Κεμπ, αντιπρόεδρος του συνδικάτου Transport Workers Union Local 100.

«Αυτό είναι απαράδεκτο. Ένας οδηγός δεν επιτρέπεται να αφήνει την άμαξα για να βγάλει φωτογραφίες ποτέ. Υποστηρίζουμε την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού».

Το δυστύχημα σημειώνεται μία εβδομάδα μετά τον θάνατο ενός αλόγου άμαξας, ονόματι Ντενίζ, στο Σέντραλ Παρκ, λόγω κατανάλωσης τοξικού φυτού, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της νεκροψίας.

Αντιδράσεις και πολιτικές πιέσεις

Οι ιππήλατες άμαξες στο Σέντραλ Παρκ αποτελούν δημοφιλή τουριστική ατραξιόν, αλλά η χρήση τους επικρίνεται εδώ και καιρό από ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, δήλωσε ότι υποστηρίζει την απομάκρυνση των αμαξών από το πάρκο. Η Σαχάνα Χανίφ, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Υόρκης, δήλωσε ότι τα τελευταία περιστατικά «αποτελούν σπαρακτικές υπενθυμίσεις ότι οι ιππήλατες άμαξες δεν είναι ασφαλείς τόσο για τα άλογα όσο και για τους ανθρώπους».

«Αυτά τα περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα. Πρέπει να ψηφίσουμε τον νόμο Ryder's Law, να βάλουμε τέλος σε αυτή την ξεπερασμένη βιομηχανία και να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη μετάβαση για τους εργαζομένους», έγραψε στην πλατφόρμα X. «Η Νέα Υόρκη μπορεί και πρέπει να τα πάει καλύτερα».

Βάσει του νομοσχεδίου Ryder's Law, η πόλη δεν θα εκδίδει πλέον νέες άδειες για άμαξες και θα καταργήσει σταδιακά τις διαδρομές μέσα σε διάστημα δύο ετών.

Ένα άλλο μέλος του τοπικού συμβουλίου, ο Χάρβεϊ Έπσταϊν, δήλωσε «συγκλονισμένος» από το «τραγικό δυστύχημα».

«Ξανά και ξανά, βλέπουμε τόσο τα άλογα όσο και τους ανθρώπους να υφίστανται τις συνέπειες μιας βιομηχανίας που ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια και την ευημερία των ζώων», ανέφερε σε δήλωσή του που αναρτήθηκε στο X. «Η πόλη της Νέας Υόρκης δεν μπορεί να συνεχίσει να αγνοεί αυτές τις τραγωδίες».

Πηγή: skai.gr

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