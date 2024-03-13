Στη φυλακή οδηγήθηκαν χθες αργά το βράδυ, με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, οι δύο Ρουμάνοι που είχαν συλληφθεί μαζί με ακόμη έναν ομοεθνή τους, ήδη προφυλακισμένο, για ασέλγεια και γενετήσιες πράξεις σε βάρος 15χρονης σήμερα από τη Βουλγαρία, που διαμένει με τη μητέρα της στο Ρέθυμνο.

Πρόκειται για έναν 44χρονο, που ομολόγησε ότι συνευρέθηκε ερωτικά με την ανήλικη η οποία- όπως υποστήριξε- είχε συναινέσει και τον 56χρονο πατριό της ανήλικης, ο οποίος αρνείται κάθε κατηγορία.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν πριν λίγες ημέρες το ανήλικο κορίτσι βρέθηκε στο νοσοκομείο της πόλης συνοδευόμενη από την μητέρα της όπου και γέννησε ένα κοριτσάκι.

Οι γιατροί άμεσα ενημέρωσαν τις αρχές λόγω κυρίως της πολύ νεαρής ηλικίας της κοπέλας και επειδή δεν δηλώθηκε πατέρας .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

