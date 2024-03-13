Λογαριασμός
Τραγωδία στην Αλμωπία Πέλλας: Το σημείο που ξεψύχησαν τα δύο 20χρονα παιδιά - Φωτογραφίες

Στο πένθος βυθίστηκε η Αλμωπία

Πέλλα

Μαύρη μέρα ξημέρωσε για την Αλμωπία, που θρηνεί τον τραγικό θάνατο δύο νέων ανθρώπων.

Το τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης έξω από τη Μηλιά, με δύο νέους ανθρώπους από την Κωνσταντία που τραυματίστηκαν θανάσιμα και άλλον έναν από τη Φιλώτεια που δίνει μάχη για τη ζωή του, βύθισε στο πένθος ολόκληρη την περιοχή.

Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες από το σημείο του δυστυχήματος, λίγες ώρες μετά, το αυτοκίνητο έφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε στη συγκεκριμένη περίφραξη και στην εικονιζόμενη κολώνα, έξω από τον παιδικό σταθμό του χωριού. 

τροχαιο

τροχαιο

τροχαιο

Πηγή: pellanow.gr

