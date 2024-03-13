Καταβαλλονται σήμερα 1,3 εκατ. ευρώ στους αγρότες της Θεσσαλίας, όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης.

Πρόκειται για προκαταβολές στους πληγέντες, οι οποίες προέκυψαν από διορθώσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα

Ο κ. Αυγενάκης ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα καταθέτει εκ νέου σήμερα τεχνική πρόταση, ύψους άνω των 40 εκ ευρω, για κάλυψη των παραγωγών των πλημμυρισμένων περιοχών της άαρλας για τα πρώτα 2 χρόνια.

Σύμφωνα με τον υπουργό η πρόταση ειναι εμπλουτισμένη με στοιχεία της ολλανδικής εταιρειίς που έχει αναλάβει την μελέτη για την επόμενη μέρα στην Θεσσαλία, καθώς η πρώτη πρόταση που κατατέθηκε τον Φεβρουάριο δεν έλαβε την θετική αντίδραση της Ε.Ε.

Ο κ. Αυγενάκης χαρακτήρισε χρήσιμο εργαλείο για την επόμενη μέρα στη Θεσσαλία τη μελέτη που εκπόνησαν οι Ολλανδοί ειδικοί.

«Η μελέτη ειναι απαραίτητη, έχουν ψηλαφίσει τον Θεσσαλικό κάμπο, εμείς δεν είχαμε αντιπλημμυρική κουλτούρα καθώς δεν είχαμε αντιμετωπίσει ξανά τέτοια φαινόμενα" τόνισε ο κ. Αυγενάκης.



Πηγή: skai.gr

