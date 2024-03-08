Υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικης από τη Βουλγαρία που διαμένει στο Ρέθυμνο απασχολεί τις Αστυνομικές Αρχές μετά και την συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού.

Συγκεκριμένα το κορίτσι βρέθηκε στο νοσοκομείο της πόλης συνοδευόμενη από την μητέρα της όπου και γέννησε ένα κοριτσάκι.

Οι γιατροί άμεσα ενημέρωσαν τις αρχές λόγω κυρίως της πολύ νεαρής ηλικίας της κοπέλας και επειδή δεν δηλώθηκε πατέρας .

Σύμφωνα με στοιχεία της προανάκρισης την οποία διέταξε ο εισαγγελέας διαπιστώθηκε πως κατά τα έτη 2022 και 2023 ένας 48χρονος Ρουμάνος είχε συνευρεθεί ερωτικά με την ανήλικη όπως και ένας 44χρονος επίσης Ρουμάνος.

Οι δύο άντρες καθώς και ο πατριός της κοπέλας συνελήφθησαν με την κατηγορία κατάχρησης σε γενετήσια πράξη.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η ανήλικη επισκέφτηκε με την μητέρα της ιδιώτη γυναικολόγο, καθώς αντιμετώπιζε ανωμαλία με την περίοδό της. Εκείνος διαπίστωσε ότι κυοφορεί και μάλιστα βρίσκεται στον έβδομο μήνα και την παρέπεμψε στον νοσοκομείο.

Ακολούθως η 14χρονη με την μητέρα της πήγαν στο νοσοκομείο, όπου εκεί οι γιατροί ανάλαβαν να την παρακολουθήσουν. Πριν από μερικές ημέρες το ανήλικο κορίτσι έφερε στον κόσμο ένα υγιές μωρό.

Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ωστόσο ότι δεν υπήρχε πατέρας και άμεσα ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές. Από την προανάκριση, προέκυψε ότι η 14χρονη είχε τους προηγούμενους μήνες σχέση με δύο ενήλικους άντρες (τον 44χρονο και τον 48χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν), οι οποίοι μάλιστα έχουν ομολογήσει πως όντως είχαν σεξουαλικές επαφές με την ανήλικη και μάλιστα ήταν γνωστό στους γονείς της, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, neakriti.gr

Πηγή: skai.gr

