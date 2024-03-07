Κρήτη: 14χρονη γέννησε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου - Συνελήφθησαν τρεις άνδρες

Σοκ στην κοινή γνώμη προκαλεί η υπόθεση που χειρίζεται η αστυνομία στο Ρέθυμνο και αφορά μία ανήλικη από την Βουλγαρία, η οποία γέννησε ένα υγιές μωρό στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Το 14χρονο κορίτσι διαμένει, με την Βουλγαρικής υπηκοότητας μητέρα της, και τον Ρουμανικής υπηκοότητας πατριό της, στο Ρέθυμνο.

Οι πληροφορίες του neakriti.gr, αναφέρουν ότι συνελήφθησαν τρία ενήλικα άτομα Ρουμανικής υπηκοότητας, οι οποίοι κατηγορούνται για σεξουαλική επαφή με την 14χρονη Βουλγάρα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η ανήλικη επισκέφτηκε με την μητέρα της ιδιώτη γυναικολόγο, καθώς αντιμετώπιζε ανωμαλία με την περίοδό της.

Εκείνος διαπίστωσε ότι κυοφορεί και μάλιστα βρίσκεται στον έβδομο μήνα και την παρέπεμψε στον νοσοκομείο.

Ακολούθως η 14χρονη με την μητέρα της πήγαν στο νοσοκομείο, όπου εκεί οι γιατροί ανάλαβαν να την παρακολουθήσουν.

Πριν από μερικές ημέρες το ανήλικο κορίτσι έφερε στον κόσμο ένα υγιές μωρό.

Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε πατέρας και ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές.

Από την προανάκριση, προέκυψε ότι η 14χρονη είχε τους προηγούμενους μήνες σεξουαλική επαφή με δύο ενήλικους άντρες (τον 44χρονο και τον 48χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν), οι οποίοι μάλιστα έχουν ομολογήσει την πράξη τους δηλώνοντας, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το κρητικό μέσο ενημέρωσης, ότι ήταν γνωστό στους γονείς της.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για σεξουαλική επαφή με την ανήλικη κατηγορείται και ο 46χρονος πατριός της ανήλικης, ο οποίος επίσης συνελήφθη.

Με την υπόθεση να οδηγείται στην Δικαιοσύνη και τους δύο άντρες να οδηγούνται στον ανακριτή, ο ένας εκ των δύο (ο 48χρονος), φέρεται να έχει πει πως εάν διαπιστωθεί ότι το παιδί είναι δικό του, θα το αναγνωρίσει.

