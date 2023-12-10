Ρέντη: Πώς έφτασε η ΕΛ.ΑΣ στη σύλληψη του 18χρονου που ομολόγησε ότι έριξε τη ναυτική φωτοβολίδα στον αστυνομικό

Μια φράση του 18χρονου σε έναν από τους οργανωμένους οπαδούς αμέσως μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν την Πέμπτη το βράδυ έξω από το γήπεδο του Ολυμπιακού στο Ρέντη φαίνεται πως ήταν εκείνη που οδήγησε στη σύλληψη του 18χρονου που τραυμάτισε με την ναυτική φωτοβολίδα τον 31χρονο αστυνομικό.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο 18χρονος αμέσως μετά την επίθεση καυχιόταν σε άλλους οργανωμένους οπαδούς πως «την έπεσαν σε αστυνομικούς» και μάλιστα ο ίδιος πέτυχε και έναν.

Ο 18χρονος

Η αστυνομία από την πλευρά της ακολουθώντας κάποια στοιχεία που είχε στη διάθεσή της κάλεσε το μεσημέρι του Σαββάτου έναν από τους υπόπτους ο οποίος και αποκάλυψε ότι ο 18χρονος είχε παραδεχτεί στον ίδιο ότι εκείνος ήταν που έριξε την ναυτική φωτοβολίδα στον αστυνομικό.

Αφού οι Αρχές επιβεβαίωσαν την πληροφορία, μετέβησαν στο σπίτι της φίλης του όπου διέμενε ο 18χρονος και τον συνέλαβαν. Στη συνέχεια παραδέχτηκε την πράξη του λέγοντας πως κάποιος με full face του έδωσε στην ναυτική φωτοβολίδα και του έδειξε πώς να την ενεργοποιήσει, χωρίς ωστόσο να δει το πρόσωπό του.

Οι Αρχές, παρέλαβαν επίσης από το σπίτι του 18χρονου ρουχισμό του προκειμένου να γίνει σύγκριση των αποτυπωμάτων στα εγκληματολογικά εργαστήρια με τα αντικείμενα που έχει στην κατοχή της η ΕΛ.ΑΣ μιας και ο 18χρονος ήταν από τα άτομα που έδωσαν δαχτυλικά αποτυπώματα και DNA.

Υπενθυμίζεται ότι ο 18χρονος ήταν ανάμεσα στους 424 προσαχθέντες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.