Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Είχαμε την πληροφορία ότι θα κάνουμε επίθεση στους αστυνομικούς, είπε ο 18χρονος ο οποίος ομολόγησε πως εκείνος πέταξε την ναυτική φωτοβολίδα που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 31χρονος αστυνομικός.

Όπως είπε στην ομολογία του κάποια στιγμή τους ενημέρωσαν να βγουν έξω. Βγήκαν έξω και προμηθεύτηκαν από άλλα άτομα τα αντικείμενα που πέταξαν προς τους αστυνομικούς. Στον ίδιο έδωσαν την ναυτική φωτοβολίδα και του έδειξαν πως να την ενεργοποιήσει.

Όταν την ενεργοποίησε την εκσφενδόνισε και την είδε να χτυπάει στο έδαφος και μετά είδε τον αστυνομικό να γονατίζει, όπως είπε.

Στη συνέχεια ξαναμπήκε στο γήπεδο μαζί με άλλα άτομα.

Ο 18χρονος δράστης

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται κι άλλα άτομα. Ο 18χρονος αυτή την ώρα συνεχίζει να καταθέτει στη ΓΑΔΑ και οι ερωτήσεις των αντρών της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης βίας έχει επικεντρωθεί στα άτομα που σύμφωνα με τον δράστη οργάνωσαν την επίθεση στους αστυνομικούς

Ο 18χρονος ήταν ανάμεσα στα 424 άτομα τα οποία είχαν προσαχθεί από την ΕΛ.ΑΣ αμέσως μετά τα επεισόδια.

