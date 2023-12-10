Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σήμερα, Κυριακή στη σύλληψη του δράστη που τραυμάτισε σοβαρά τον 31χρονο αστυνομικό στα επεισόδια της Πέμπτης στου Ρέντη.

Πρόκειται για άτομο ηλικίας 18 ετών ο οποίος και ομολόγησε την πράξη του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 18χρονος δράστης ήταν ανάμεσα στα 424 άτομα τα οποία είχαν προσαχθεί από την ΕΛ.ΑΣ αμέσως μετά τα επεισόδια.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο 18χρονος φέρεται να είπε κατά την ομολογία του πως είδε την ναυτική φωτοβολίδα να πέφτει στο έδαφος και στη συνέχεια να καρφώνεται στον μηρό του αστυνομικού. Μάλιστα ανέφερε ότι είδε τον αστυνομικό να πέφτει στο έδαφος.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται κι άλλα άτομα.

Νωρίτερα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε πως οι Αρχές είχαν στα χέρια τους «ένα μεγάλο όγκο δεδομένων που εξετάζεται».

Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές είχαν εστιάσει τις τελευταίες ώρες σε συγκεκριμένα άτομα κάποια από τα οποία μάλιστα ήταν σεσημασμένα και είχαν αρνηθεί να δώσουν DNA και δαχτυλικά αποτυπώματα. Παράλληλα, η αστυνομία είχε στην κατοχή της μεγάλο όγκο ευρημάτων από το γήπεδο, φωτοβολίδες, full face μέσω των οποίων ενισχύεται το γεγονός ότι η επίθεση στις δυνάμεις της αστυνομίας ήταν προσχεδιασμένη.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το βράδυ του Σαββάτου ο ΣΚΑΪ, η αστυνομία εξέταζε την παρουσία δύο ατόμων που βρίσκονταν εκτός γηπέδου και που φέρονται να έδιναν κατευθύνσεις και οδηγίες στην ομάδα των χούλιγκαν, η οποία επιτέθηκε στις δυνάμεις της αστυνομίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.