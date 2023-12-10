Λογαριασμός
Επεισόδια στου Ρέντη: Συνελήφθη ο δράστης που τραυμάτισε τον αστυνομικό - Ομολόγησε την πράξη του

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε στη σύλληψη ενός 18χρονου ο οποίος και ομολόγησε πως εκείνος έριξε την ναυτική φωτοβολίδα που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 31χρονος αστυνομικός

Επεισόδια Ρεντη

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σήμερα, Κυριακή στη σύλληψη του δράστη που τραυμάτισε σοβαρά τον 31χρονο αστυνομικό στα επεισόδια της Πέμπτης στου Ρέντη.

Πρόκειται για άτομο ηλικίας 18 ετών ο οποίος και ομολόγησε την πράξη του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 18χρονος δράστης ήταν ανάμεσα στα 424 άτομα τα οποία είχαν προσαχθεί από την  ΕΛ.ΑΣ αμέσως μετά τα επεισόδια.

Ο 18χρονος φέρεται να είπε κατά την ομολογία του πως είδε την ναυτική φωτοβολίδα να πέφτει στο έδαφος και στη συνέχεια να καρφώνεται στον μηρό του αστυνομικού. Μάλιστα ανέφερε ότι είδε τον αστυνομικό να πέφτει στο έδαφος.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται κι άλλα άτομα. 

Νωρίτερα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε πως οι Αρχές είχαν στα χέρια τους «ένα μεγάλο όγκο δεδομένων που εξετάζεται».

Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές είχαν εστιάσει τις τελευταίες ώρες σε συγκεκριμένα άτομα κάποια από τα οποία μάλιστα ήταν σεσημασμένα και είχαν αρνηθεί να δώσουν DNA και δαχτυλικά αποτυπώματα. Παράλληλα, η αστυνομία είχε στην κατοχή της μεγάλο όγκο ευρημάτων από το γήπεδο, φωτοβολίδες, full face μέσω των οποίων ενισχύεται το γεγονός ότι η επίθεση στις δυνάμεις της αστυνομίας ήταν προσχεδιασμένη.

ρεντη

ρεντη

Παράλληλα, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το βράδυ του Σαββάτου ο ΣΚΑΪ, η αστυνομία εξέταζε την παρουσία δύο ατόμων που βρίσκονταν εκτός γηπέδου και που φέρονται να έδιναν κατευθύνσεις και οδηγίες στην ομάδα των χούλιγκαν, η οποία επιτέθηκε στις δυνάμεις της αστυνομίας.

