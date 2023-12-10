Μια 61χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή χθες Σάββατο το απόγευμα σε ιδιωτική κλινική, μετά από χειρουργική επέμβαση στην καρδιά που είχε πραγματοποιηθεί στις 4 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το cretapost.gr γυναίκα, που υποβλήθηκε σε επέμβαση καρδιάς πριν από λίγες ημέρες, ξαφνικά εξέπνευσε χθες, προκαλώντας αναταραχή στο ιατρικό περιβάλλον και αναστάτωση στην οικογένειά της.

Οι συγγενείς της σοκαρισμένοι από τον αιφνίδιο χαμό της αγαπημένης τους ζήτησαν τη διενέργεια νεκροψίας, με σκοπό να διαπιστωθούν ενδεχόμενες ευθύνες για τον απροσδόκητο θάνατο της.

Η οικογένεια εξέφρασε την ανάγκη για διαφάνεια και δικαιοσύνη σχετικά με τα αίτια του θανάτου, καθώς και για τη διασφάλιση ότι κάθε πιθανή ευθύνη θα ερευνηθεί προσεκτικά. Η νεκροψία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύντομα, και η οικογένεια ζητά από τις αρμόδιες αρχές να εξετάσουν προσεκτικά τα αποτελέσματα.

