Σε απεργία πείνας έχουν προχωρήσει περίπου 70 κρατούμενοι των φυλακών Κέρκυρας, στη συντριπτική τους πλειονότητα αλβανικής υπηκοότητας, οι οποίοι έχουν καταθέσει μία σειρά αιτημάτων μεταξύ των οποίων χαλάρωση της αυστηρότητας των κριτηρίων με τα οποία αποφασίζονται οι άδειες και η υφ΄ όρων απόλυση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι κρατούμενοι θέτουν και μία σειρά ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού και κοινωνικού λειτουργού, καθώς και μόνιμου ιατρού.

Η απεργία πείνας ξεκίνησε την Πέμπτη, ενώ για μερικές ημέρες πριν, οι κρατούμενοι είχαν προχωρήσει σε αποχή από το συσσίτιο.

