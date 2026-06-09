Τουρκικά ΜΜΕ: «Συναγερμός» στην Άγκυρα από τη μόνιμη παρουσία γαλλικών στρατευμάτων στην Κύπρο

Το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο SOZCU TV ανέφερε ότι για να αυξήσει τη στρατιωτική της παρουσία στην Αν. Μεσόγειο η Γαλλία κάθεται στο τραπέζι με την Κύπρο. Με τη στρατιωτική συμφωνία με τη Λευκωσία θα υπάρχει η δυνατότητα της μόνιμης εγκατάστασης γαλλικών στρατευμάτων στην ελληνοκυπριακή πλευρά.

Οι ελληνοκύπριοι, ανέφερε το τουρκικό κανάλι, υποστηρίζουν πως η συμφωνία αφορά ανθρωπιστική και στρατιωτική συνεργασία. Πάντως, ο Μακρόν με αφορμή την επίθεση που δέχθηκε η Κύπρος με drone είχε ανακοινώσει την εγκατάσταση των στρατευμάτων του στο νησί, αφού είχε δηλώσει πως η επίθεση στην Κύπρο είναι επίθεση στην Ευρώπη.

Το αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκολ ήδη βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας. Αυτή η συνεργασία της Γαλλίας με τους Ελληνοκύπριους έχει προκαλέσει συναγερμό στην Άγκυρα και στους Τουρκοκύπριους».

Τουρκικό ΥΠΕΣ: «Δεν υποχωρούμε από τη στάση μας για την Ιερουσαλήμ»

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Μουσταφά Τσιφτσί δήλωσε: «Θα υπάρχουν κάποιοι που θα ενοχληθούν από την ευαισθησία μας για την Παλαιστίνη, φυσικά και θα εμφανιστούν κάποιοι που θα ενοχληθούν από τους δεσμούς που έχουμε με την Ιερουσαλήμ, φυσικά και θα εμφανιστούν κάποιοι που θα ενοχληθούν επειδή υψώνουμε τη φωνή μας για τη γενοκτονία στη Γάζα.

» Όμως εμείς δεν θα υποχωρήσουμε ποτέ από τη στάση μας αυτή. Θα κουβαλάμε στην καρδιά μας τον αγώνα της απελευθέρωσης της Ιερουσαλήμ. Στη συνείδηση μας θα έχουμε τον πόνο της Παλαιστίνης. Θα ακούσουμε την κραυγή της Γάζας.

» Tην υποστήριξη των καταπιεσμένων και την πάλη για μια δίκαιη παγκόσμια τάξη θα τη θεωρήσουμε ως την πιο θεμελιώδη ευθύνη της ανθρώπινης ύπαρξης. Θα μας καθοδηγήσει επίσης η ηγετική στάση του αξιότιμου Προέδρου μας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που σε κάθε του βήμα υπερασπίζεται τα δικαιώματα της Παλαιστίνης, του καταπιεσμένου λαού της Γάζας και τη μεγαλειότητα της Ιερουσαλήμ. Θα φέρουμε αυτή την ευαισθησία με την ίδια πίστη, την ίδια αποφασιστικότητα και την ίδια συνείδηση και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να αμφισβητήσει αυτήν την ευαισθησία».

Πηγή: skai.gr

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