Αεροπλάνο «προσγειώθηκε» στην Υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας

Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι οι οδηγοί στην υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας το πρωί της Δευτέρας 18/12 .

Δεν ήταν απλά μια συνηθισμένη μέρα με αυξημένη κίνηση.

Όσοι έτυχε να περνούν από το σημείο είδαν έκπληκτοι… ένα αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας να κινείται στον δρόμο προς Χαλκίδα.

Πρόκειται για μία πρωτόγνωρη εικόνα, καθώς δεν συνηθίζεται να βλέπουμε αεροσκάφη να μεταφέρονται σε κεντρικούς δρόμους σε ώρες αιχμής.

H μεταφορά του ογκώδους φορτίου, είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί αυξημένη κίνηση στο σημείο με την αστυνομία να βρίσκεται εκεί και να ρυθμίζει την κυκλοφορία των οχημάτων.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες το αεροπλάνο μεταφερόταν από ειδικό φορτηγό και ο προορισμός ήταν η Σχολή Πεζικού της Χαλκίδας.

