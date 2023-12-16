Από την αρχή της υπόθεσης με την επίθεση και τον βαρύτατο τραυματισμό του αστυνομικού στα επεισόδια στου Ρέντη, η κυβέρνηση είχε καταστήσει σαφές ότι είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της οπαδικής βιας στην ουσία του.

Αυτό καταδεικνύουν και οι χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η αναβάθμιση της ποινικής παρακολούθησης της υπόθεσης, θα καταφέρει ένα συντριπτικό χτύπημα στις εγκληματικές συμμορίες με δραστηριότητα στο ποινικό έγκλημα.

Συνεπώς απώτερος στόχος των ερευνών παραμένει να αναδειχθεί σε βάθος το κύκλωμα, φτάνοντας μέχρι και στη στοιχειοθέτηση σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.

Σε αυτή την κατεύθυνση οι αρχές έχουν καταστρώσει ένα πλάνο με τρία βήματα, μέσω του οποίου πιστεύεται ότι θα στοιχειοθετηθεί η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης.

Ποια είναι τα βήματα που έχουν σχεδιαστεί:

Πρώτο βήμα: Κεντρικό ρόλο στη συλλογή στοιχείων αποτελεί η συγκέντρωση μαρτυριών από τους «πιτσιρικάδες», δηλαδή τους μικρότερους σε ηλικία που στρατεύονται στα ραντεβού για επεισόδια.

Δεύτερο βήμα: Η σάρωση στα στίγματα των κινητών, στην προσπάθεια να εντοπίσουν από πού ξεκίνησαν οι χούλιγκαν και πού κατέληξαν.

Τρίτο βήμα: Τα αποτελέσματα DNA και αποτυπωμάτων από ρόπαλα, σουγιάδες, ρούχα και άλλα πειστήρια που έχουν συγκεντρωθεί.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι, ο κλοιός γύρω από τον άνθρωπο που παρουσιάζεται ως καθοδηγητής και φέρεται να είναι ηγετικό στέλεχος οπαδικού συνδέσμου, στενεύει ολοένα και περισσότερο. Οι Αρχές έχουν συγκεντρώσει σημαντικά στοιχεία και πλέον αναζητούν μάρτυρες που θα καταθέσουν εναντίον του, ώστε να τον «δέσουν» από όλες τις κατευθύνσεις.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων και των αναλύσεων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια ταυτοποίησαν το DNA του 16χρονου αδελφού του κατηγορούμενου, σε κομμάτι εκτοξευτήρα ναυτικής φωτοβολίδας.

Πυρίτιδα εντοπίστηκε και στα χέρια 26χρονου που είναι μάνατζερ τράπερ, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες. Ο συγκεκριμένος είχε μπει από την πρώτη στιγμή στο μικροσκόπιο των Αρχών, στην έρευνα για τα επεισόδια στου Ρέντη.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις από αστυνομικές πηγές, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται σημαντικός αριθμός συλλήψεων.

