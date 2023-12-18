Αντιμέτωπος με την κατηγορία της συνέργειας σε απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή είναι ο 33χρονος, υπήκοος Αλβανίας, που συνελήφθη για τους εν ψυχρώ πυροβολισμούς του συμπατριώτη του σε βάρος τριών νεαρών από την Κρήτη τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Γκάζι.

Ήδη η 29η τακτική ανακρίτρια που ανέλαβε την υπόθεση εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον δράστη των πυροβολισμών, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές και πλέον καταζητείται κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο 33χρονος που οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα, φέρεται να είναι ο συνεπιβάτης του τζιπ με το οποίο κινήθηκαν οι δράστες, με οδηγό τον καταζητούμενο για τους πυροβολισμούς, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο που έχει δημοσιοποιηθεί να βγαίνει από τη θέση του οδηγού και να πυροβολεί τους τρεις νεαρούς από κοντινή απόσταση.

Ο κατηγορούμενος ως συνεργός, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του, οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η θέση που εκφράζει ο 33χρονος για το αιματηρό επεισόδιο είναι πως δεν φαντάστηκε ποτέ αυτήν την εξέλιξη καθώς δεν γνώριζε ότι ο φίλος του και οδηγός του τζιπ είχε πάνω του όπλο. Φέρεται επίσης να δηλώνει σοκαρισμένος από το συμβάν και να ισχυρίζεται πως ο ίδιος το μόνο που έκανε ήταν ότι χαστούκισε το ένα από τα θύματα καθώς τον εξύβρισε.

Όπως αναφέρει η συνήγορος του, ο 33χρονος, αμέσως μετά το συμβάν στο Γκάζι, επικοινώνησε μαζί της και της δήλωσε πως επιθυμεί να παραδοθεί στις Αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.