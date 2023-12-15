Νέα στοιχεία από την έρευνα της ΕΛΑΣ για τα επεισόδια στου Ρέντη έρχονται στη δημοσιότητα αναφορικά με τον σοβαρό τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού στα επεισόδια στου Ρέντη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εντοπίστηκε πυρίτιδα στα χέρια του 26χρονου μάνατζερ τράπερ, ο οποίος είχε από την πρώτη στιγμή μπει στο «μικροσκόπιο» των αρχών.

Είχε προσαχθεί και είχε ισχυριστεί ότι μετέφερε πανό στο γήπεδο και έφυγε πριν ξεσπάσουν τα επεισόδια. Το γεγονός επιβεβαιώνεται με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ σύμφωνα με το οποίο τα στοιχεία προστίθενται στην ογκώδη δικογραφία.

Τα νέα αυτά στοιχεία τέθηκαν ήδη στη διάθεση των ανακριτικών αρχών και αξιολογούνται.

Στο μεταξύ χθες οδηγήθηκε στις φυλακές με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 18χρονος που αρχικά ομολόγησε ότι έριξε την ναυτική φωτοβολίδα στον αστυνομικό στα επεισόδια στου Ρέντη.

Ο 18χρονος στη συμπληρωματική του κατάθεση ισχυρίστηκε ότι πέταξε μια φωτοβολίδα, ωστόσο η δική του δεν ήταν η μοναδική που εκτοξεύθηκε.

Λίγο πριν την απολογία του είχε καταθέσει αίτημα για ένταξη στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων, με το αίτημα να απορρίπτεται από τις δικαστικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.