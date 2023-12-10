Συνελήφθησαν 11 άτομα για τα επεισόδια το απόγευμα του Σαββάτου στα Πατήσια

Επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στα Πατήσια μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και ομάδας αντιεξουσιαστών που επιχείρησε να κάνει ανακατάληψη σε κτήριο στην συμβολή των οδών Κρασσά και Νάξου στα Πατήσια το οποίο είχε εκκενωθεί το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, γύρω στις 6 το απόγευμα, περίπου 100 άτομα έστησαν οδοφράγματα και επιτέθηκαν με πέτρες και άλλα αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις που απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, έγιναν 17 προσαγωγές ατόμων εκ των οποίων οι 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Πηγή: skai.gr

