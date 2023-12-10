Η Δημητσάνα ιστορικός και ηρωικός τόπος, έχει ανακηρυχθεί διατηρητέος παραδοσιακός πετρόκτιστος οικισμός και είναι ένα από τα ομορφότερα μέρη της Πελοποννήσου, για κάθε εποχή του χρόνου.

Ο αμφιθεατρικά χτισμένος οικισμός προσφέρει μοναδική θέα και συναρπάζει κάθε ταξιδιώτη με τα πανύψηλα πετρόκτιστα αρχοντικά, τις βυζαντινές εκκλησίες και τα μνημεία του που μαρτυρούν το ένδοξο ιστορικό παρελθόν του.

Κέντρο και ταυτόχρονα τροφοδότης –σε έμψυχο και άψυχο υλικό– του επαναστατικού αγώνα του 1821, η Δημητσάνα ήταν η μπαρουταποθήκη του αγώνα, καθώς οι θρυλικοί μπαρουτόμύλοι της τροφοδοτούσαν συνεχώς τους αγωνιστές της Ρούμελης και του Μοριά.

Η κινητήρια δύναμη της τοπικής κοινωνίας υπήρξε η υδροηλεκτρική ενέργεια, εκμεταλλευόμενη τη δύναμη των άφθονων νερών της περιοχής. Οι αλευρόμυλοι, οι νερόμυλοι και τα βυρσοδεψεία συνέβαλαν στην οικονομική της ευημερία. Ο μυθικός ποταμός Λούσιος, ένας τόπος εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς και ιστορικής σημασίας, είναι διάσπαρτος από ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία, που αξίζει να επισκεφτείτε.

