Εκατοντάδες προϊόντα-«μαϊμού» κατέσχεσαν σε μόλις ένα πρωινό οι αστυνομικοί του Τμήματος Λευκού Πύργου, που πραγματοποίησαν ελέγχους για τον εντοπισμό ατόμων που ενέχονται σε εμπορία λαθραίων και απομιμητικών ειδών στη λαϊκή αγορά της Ξηροκρήνης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ελέγχθηκαν 47 άτομα, εκ των οποίων συνελήφθησαν τρία για παράβαση του νόμου περί Υπαίθριου Εμπορίου, σχηματίστηκαν επτά δικογραφίες για το αδίκημα, βεβαιώθηκαν τρία διοικητικά πρόστιμα και εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 887 αδασμολόγητα προϊόντα παρεμπορίου. Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή, ενώ «οι έλεγχοι για την καταπολέμηση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση», όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

