Τα όσα συνέβησαν την περασμένη Πέμπτη το βράδυ όπου και σημειώθηκαν τα επεισόδια έξω από το γήπεδο βόλεϊ στου Ρέντη μεταξύ Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού περιγράφεται αναλυτικά στη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του 18χρονου, για την εκτόξευση ναυτικής φωτοβολίδας σε άνδρα των ΜΑΤ, που είχε ως αποτέλεσμα και τον τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο, στην υπηρεσία περιήλθαν ανώνυμες καταγγελίες για άτομα που είναι πιθανό να σχετίζονται με την επίθεση. Σε συνέχεια των καταγγελιών, η ΕΛ.ΑΣ. αναζήτησε δύο άνδρες, έναν 18χρονο και έναν 26χρονο.

Ο 26χρονος εντοπίστηκε, το Σάββατο, κοντά στο σπίτι του στην περιοχή του Περιστερίου και προσήχθη από αστυνομικούς. Κατά την απολογία του υποστήριξε πως δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση και τον τραυματισμό του αστυνομικού. Ισχυρίστηκε, ότι παρότι μετέβη στο γήπεδο για να μεταφέρει πανό που θα τοποθετούνταν στις εξέδρες, αποχώρησε πριν αρχίσουν τα επεισόδια. Όπως είπε ο 26χρονος κατά την «ολιγόλεπτη παραμονή του, άτομα από τον περίγυρό του, του ανέφεραν ότι επρόκειτο να γίνουν επεισόδια από κάποιους οπαδούς που σκόπιμα θα επιτίθονταν στις αστυνομικές δυνάμεις» έξω από το γυμναστήριο.

Η σύντροφος του 18χρονου ανέφερε πως όταν συναντήθηκε από κοντά με τον σύντροφό της, εκείνος της είπε πως φοβόταν μήπως βρεθούν τα αποτυπώματά του σε κάποιο καπνογόνο που είχε «πιάσει με τα χέρια του για μικρό χρονικό διάστημα, το οποίο του είχε δώσει κάποιο άγνωστο άτομο λίγο πριν ξεκινήσουν τα επεισόδια».

Κατά την εξέταση, ο 18χρονος ομολόγησε ότι εκείνος πέταξε τη ναυτική φωτοβολίδα. Ακολούθησε άλλους οπαδούς του Ολυμπιακού έξω από το γήπεδο, που κινήθηκαν προς το μέρος των αστυνομικών.

Ενας από αυτούς είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και απευθυνόμενος προς τους υπόλοιπους, τους παρακίνησε να πάνε προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Αφού εξήλθαν, ο ίδιος άνδρας του έδωσε μια ναυτική φωτοβολίδα και τον προέτρεψε να τη ρίξει λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Πάρ′ την εδώ, βγάλε το καπάκι που έχει από πίσω, τράβα το σχοινί και στόχευσε τους μπ…ς».

Αφού πλησίασαν τις αστυνομικές δυνάμεις, «θέλησε να ρίξει τη φωτοβολίδα που κρατούσε στον αέρα, πλην όμως αφού την εκτόξευσε, εκείνη χτύπησε στο έδαφος και στη συνέχεια τραυμάτισε κάποιον αστυνομικό στο πόδι. Φοβούμενος για αυτό το οποίο είχε συμβεί, επέστρεψε στο εσωτερικό του γηπέδου» και ανέφερε στην παρέα του τι είχε συμβεί.

Επιπρόσθετα ανέφερε πως φοβούμενος για τις συνέπειες, άλλαξε αριθμό τηλεφώνου και email και διέγραψε τις φωτογραφίες που είχε αναρτήσει στο προφίλ του σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης.

Οσον αφορά στα άτομα στα οποία εκμυστηρεύτηκε ότι τραυμάτισε με τη ναυτική φωτοβολίδα τον αστυνομικό της ΥΑΤ, ο κατηγορούμενος δήλωσε πως για το συμβάν, πέραν των ατόμων με τα οποία βρίσκονταν στο γήπεδο, ενημέρωσε τη σύντροφό του και τον αδερφό του.

«Απαντες οι ανωτέρω, πλην ενός τα στοιχεία του οποίου ταυτοποιήθηκαν αργότερα, επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς του» όπως προστίθεται.

Υπενθυμίζεται ότι ο 18χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ η δικογραφία αφορά και έναν ακόμη άνδρα, αγνώστων στοιχείων, που κατηγορείται για ηθική αυτουργία.

Πηγή: skai.gr

