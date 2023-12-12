Πάτρα: Γεννήθηκε πρόωρα, έδωσε «αγώνα επιβίωσης» τον κέρδισε μετά από 159 ημέρες

Λογαριασμός
Πάτρα: Γεννήθηκε πρόωρα, έδωσε «αγώνα επιβίωσης» και τον κέρδισε μετά από 159 ημέρες

Μετά από 159 ημέρες κέρδισε τη μάχη για τη ζωή, με τη βοήθεια γιατρών και νοσηλευτών.

Ήρθε στον κόσμο πρόωρα μετά από κύηση 23 εβδομάδων και 4 ημερών, στις 30 Ιουνίου.

Μετά από 159 ημέρες κέρδισε τη μάχη για τη ζωή, με τη βοήθεια γιατρών και νοσηλευτών.

Σήμερα πήρε εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας και χαίρεται την αγκαλιά των γονιών του.

Ο Διευθυντής ΕΣΥ Παιδίατρος-Νεογνολόγος στο ΠΓΝΠ, Γιάννης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα με ανάρτηση του στο fb:

Πηγή: Τempo24

