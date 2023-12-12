Σταθερή αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του 31χρονου αστυνομικού, ο οποίος νοσηλεύεται για 5η ημέρα στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Νίκαιας, μετά τον τραυματισμό του στον μηρό από ναυτική φωτοβολίδα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο οργανισμός του έχει ανταποκριθεί στα κατασταλτικά και οι γιατροί έχουν καταφέρει να θέσουν υπό έλεγχο την αιμορραγία.

Το γεγονός αυτό δίνει αισιόδοξες ενδείξεις καθώς δεν έχει παρουσιάσει επιδείνωση η υγεία του ωστόσο ο αστυνομικός έχει χάσει πολύ αίμα τουλάχιστον για δέκα λεπτά ενώ επί 5 λεπτά η ναυτική φωτοβολίδα έκαιγε το μηρό του.

Σε επόμενο στάδιο οι γιατροί θα καταλήξουν εάν ο 31χρονος έχει υποστεί εγκεφαλικές βλάβες.

