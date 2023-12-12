Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Χανίων για την υπόθεση γυναικοκτονίας τον Ιούλιο του 2022 στο Άνω Μαλάκι Ρεθύμνου, με θύμα την 56χρονη Γεωργία, την οποία ο 61 χρονών σύζυγός της κατέσφαξε με 14 μαχαιριές, όταν εκείνη του είπε ότι θέλει να χωρίσουν.

Στην απολογία του το πρωί της Τρίτης ο 61χρονος ζήτησε συγνώμη από το δικαστήριο, τα παιδιά του και τα αδέλφια του, ενώ είπε ότι ήθελε να είναι αυτός στη θέση της Γεωργίας κι αυτή στη δικιά του. “Έχασα τον κόσμο. Δεν αισθανόμουνα τι έκανα. Ήταν κακή ώρα. Κακή στιγμή και με κατάστρεψε”, ανέφερε μεταξύ άλλων στην απολογία του ο κατηγορούμενος.

Η εισαγγελέας

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την ενοχή του κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, πρότεινε η εισαγγελέας. Σύμφωνα με την εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος έκοψε το νήμα της ζωής, της επί 42 χρόνια συζύγου του επειδή εκείνη ήθελε να φύγει μακριά.

Από την απολογία του, τόνισε η εισαγγελέας, φαίνεται ο ηθικός του χαρακτήρας και οι πεποιθήσεις του δηλαδή ότι ο άντρας είναι κυρίαρχο ον και η γυναίκα ιδιοκτησία του. «Δεν υπήρχε κανένας βρασμός ψυχικής ορμής», τόνισε η εισαγγελέας.

