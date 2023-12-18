Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Συνελήφθη χθες βράδυ, από το Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, ένας από τους Αλβανούς δράστες της επίθεσης με πυροβολισμούς εναντίον των 3 Κρητικών στο Γκάζι τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τον συνοδηγό του τζιπ, ηλικίας 33 ετών, συνεργός του πιστολέρο που πυροβόλησε

Εντοπίστηκε το τζιπ της επίθεσης

Το όχημα το οποίο είχε «ταυτοποιηθεί» από την πρώτη στιγμή, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές εντοπίστηκε σε περιοχή των βόρειων προαστίων και μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά οπου γίνεται φύλλο και φτερό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές το ανθρωποκυνηγητό των αντρών της ασφαλείας είναι σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και σύλληψη και του πιστολέρο . Οι αξιωματικοί του τμήματος εκβιαστών εκτιμούν ότι βρίσκονται πολύ κοντά στην σύλληψη του.

Ο Αλβανός μαφιόζος - σκληρός ποινικός - που πυροβόλησε εν ψυχρώ τα τρία άτομα ήδη καταζητούνταν για την δολοφονία του υδραυλικού σε καφετέρια στη Νέα Φιλαδέλφεια πριν από 8 μήνες.

Μόλις ταυτοποιήθηκε από τις πινακίδες του αυτοκινήτου που είχε νοικιάσει , αλλά και από DNA που βρέθηκε στα ρούχα ενός από τους τραυματίες, οι ελληνικές αρχές έδωσαν εντολή να κλείσουν τα σύνορα της χώρας, κυρίως τις εξόδους προς Αλβανία, γιατί υπάρχουν φόβοι ότι θα επιχειρήσει να διαφύγει – εάν δεν τα έχει καταφέρει ήδη.

Πηγή: skai.gr

