Άφαντοι μέχρι στιγμής παραμένουν οι δράστες της αιματηρής επίθεσης που σημειώθηκε στις 7:00 το πρωί του Σαββάτου στο Γκάζι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων ηλικίας 24, 28 και 33 ετών, οι οποίοι δέχθηκαν πυροβολισμούς πυροβολισμούς.

Οι αρχές «ξεσκονίζουν» το υλικό που έχουν συλλέξει από τις κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται στην περιοχή καθώς και από τις μαρτυρίες ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο, την ώρα του επεισοδίου. Εκτιμούν, επίσης, ότι στα ρούχα ενός από τα τρία θύματα θα εντοπίσουν γεννετικό υλικό ενός εκ των δραστών της επίθεσης.

Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, ένας από τους δράστες φέρεται να χειροδίκησε κατά τη διάρκεια λογομαχίας πριν μπει στο αυτοκίνητο και πυροβολήσει εν ψυχρώ τα θύματα δύο αδέρφια, ηλικίας 33 και 28 ετών και έναν 28χρονο φίλος τους από την Κρήτη.

Οι κάμερες ασφάλειας έχουν καταγράψει το όχημα, το οποίο χρησιμοποίησαν οι δράστες.

Ήταν αγορασμένο με λίζινγκ και έφερε πινακίδες.

Το χρονικό του αιματηρού επεισοδίου στο Γκάζι

Η παρέα των Κρητικών πέρασε από διάφορα νυχτερινά καταστήματα και περίπου στις 3:00 πήγαν στο ένα κλαμπ. Κατά τις 6:00 βγήκαν και πήγαν να φάνε σε πιτσαρία που βρίσκεται στην οδό Ιακχου πλησίον του κλαμπ Esqape.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, λίγη ώρα αργότερα και ενώ δύο - τρία από τα άτομα αυτά έτρωγαν κάποιος από τους υπόλοιπους που ήταν παραδίπλα φώναξε την ώρα που περνούσε ένα ανθρακί Range Rover. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο σταμάτησε λίγο πιο κάτω και δυο άτομα, πιθανόν ένας αλλοδαπός και ένας ημεδαπός κατέβηκαν και τους προσέγγισαν. Ένας εκ των δυο έριξε ένα χαστούκι, σε έναν από την παρέα την Κρητικών και οι υπόλοιποι αντέδρασαν με αποτέλεσμα ο δεύτερος να βγάλει όπλο και να ρίξει προς το μέρος τους.

Σε σοβαρή κατάσταση ο ένας τραυματίας

Στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς εξακολουθούν να νοσηλεύονται οι τραυματίες που δέχθηκαν σφαίρες στο κεφάλι. Πρόκειται για δύο αδέρφια, 33 και 28 ετών, και για έναν 24χρόνο.

Ο 28χρονος- μάλιστα- χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

