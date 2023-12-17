Πυροβολισμοί στο Γκάζι: Γνωστοί στις αρχές οι δράστες της επίθεσης

Μάκης Συνοδινός

Γνωστές είναι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι ταυτότητες των δυο δραστών της επίθεσης με πυρά έξω από κέντρο νυχτερινής διασκέδασης στο Γκάζι.

Εχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές και εδώ και μια ώρα η ΕΛΑΣ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και σύλληψη τους.

Τέσσερα βίντεο τραβηγμένα από διαφορετικά σημεία που έχουν συλλέξει οι άντρες της ασφάλειας από το Γκάζι γίνονται «φύλλο και φτερό» από τους ερευνητές των εγκληματολογικών και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είναι θέμα χρόνου να «μαρτυρήσουν» τους δύο δράστες της υπόθεσης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για άτομα αλβανικής καταγωγής, γνωστά στον χώρο της νύχτας που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας και στο Γκάζι σε υποθέσεις προστασίας μαγαζιών.

Χθες, όπως αποκάλυψε ο skai.gr «ταυτοποιήθηκε» και το τζιπ ανθρακί χρώματος που οδηγούσαν οι δύο δράστες. Όπως προέκυψε είναι νοικιασμένο με leasing.

«Δεν τους γνωρίζαμε ούτε είχαμε καμία διαφορά μαζί τους» φέρεται να κατέθεσε χθες στους αστυνομικούς ο ένας των τραυματιών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο τραυματίας κατέθεσε ακόμη πως η παρέα του δεν έκανε κάποια κίνηση που να «προκαλέσει» τον θυμό του οδηγού και

του συνοδηγού του αυτοκινήτου απλά αντέδρασαν όταν ο οδηγός του τζιπ περνώντας από την οδό Ιάκχου πάτησε σε λακκούβα με νερό και τους έβρεξε.

Ωστόσο σύμφωνα με τους έμπειρους αξιωματικούς του τμήματος εκβιαστών η συγκεκριμένη κατάθεση προκαλεί αρκετά ερωτηματικά καθώς στα βίντεο που έχουν

στα χέρια τους οι αστυνομικοί φαίνεται η παρέα των Κρητικών με τους δύο δράστες να συνομιλούν λίγα δευτερόλεπτα πριν τους εν ψυχρώ πυροβολισμούς.

Προηγήθηκε κάποιο επεισόδιο σε κλαμπ που διασκέδαζαν οι Κρητικοί και εξόργισε τους δράστες;

Συναντήθηκαν τυχαία στην Ιάκχου δράστες και θύματα;

Αυτά είναι τα δύο βασικά ερωτήματα που θα τεθούν από τους αστυνομικούς και στους υπόλοιπους τραυματίες όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας τους και δώσουν κατάθεση.

