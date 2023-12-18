Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη : Παρίσταναν τους ηλεκτρολόγους και τους συντηρητές ανελκυστήρων και «ξάφριζαν» σπίτια

Οι επιτήδειοι μπήκαν σε δύο σπίτια και αφαίρεσαν μεγάλα χρηματικά ποσά

Θεσσαλονίκη

Την εξιχνίαση έξι περιπτώσεων αξιόποινων πράξεων, που τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τις 13-10-2021 έως την 1η-07-2022, σε περιοχές του κέντρου της Θεσσαλονίκης, κατάφεραν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

Μεταξύ αυτών των πράξεων, που αφορούν κλοπές, υπεξαίρεση και αποδοχή – διάθεση προϊόντων εγκλήματος, είναι και η περίπτωση στην οποία εμπλέκονται δύο εκ των δραστών, που προσποιούμενοι τους ηλεκτρολόγους ή συντηρητές ανελκυστήρων, μπήκαν σε δύο σπίτια και αφαίρεσαν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Οι επτά συνολικά δικογραφίες που σχηματίστηκαν και για τις έξι αξιόποινες πράξεις, θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

