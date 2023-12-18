Θεσσαλονίκη : Παρίσταναν τους ηλεκτρολόγους και τους συντηρητές ανελκυστήρων και «ξάφριζαν» σπίτια

Την εξιχνίαση έξι περιπτώσεων αξιόποινων πράξεων, που τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τις 13-10-2021 έως την 1η-07-2022, σε περιοχές του κέντρου της Θεσσαλονίκης, κατάφεραν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

Μεταξύ αυτών των πράξεων, που αφορούν κλοπές, υπεξαίρεση και αποδοχή – διάθεση προϊόντων εγκλήματος, είναι και η περίπτωση στην οποία εμπλέκονται δύο εκ των δραστών, που προσποιούμενοι τους ηλεκτρολόγους ή συντηρητές ανελκυστήρων, μπήκαν σε δύο σπίτια και αφαίρεσαν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Οι επτά συνολικά δικογραφίες που σχηματίστηκαν και για τις έξι αξιόποινες πράξεις, θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.