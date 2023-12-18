Τον δράστη της αιματηρής ένοπλης επίθεσης σε βάρος των 3 Κρητικών στον Γκάζι αναζητά η αστυνομία.

Πρόκειται για έναν σκληρό, ποινικό κακοποιό συνεργάτη της Αλβανικής μαφίας της Ιταλίας (που σχετίζεται με τη δολοφονία του υδραυλικού σε καφετέρια στη Νέα Φιλαδέλφεια πριν από 8 μήνες) με τεράστιο φάκελο στην αστυνομία.

Σύμφωνα με τον Σταύρο Μπαλάσκα στον ΣΚΑΪ, ο δράστης είναι μπράβος και έμπορος ναρκωτικών και ήδη καταζητούνταν για το περιστατικό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μόλις ταυτοποιήθηκε από τις πινακίδες του αυτοκινήτου που είχε νοικιάσει , αλλά και DNA που βρέθηκε στα ρούχα ενός από τους τραυματίες, οι ελληνικές αρχές έδωσαν εντολή να κλείσουν τα σύνορα της χώρας, κυρίως τις εξόδους προς Αλβανία, γιατί υπάρχουν φόβοι ότι θα επιχειρήσει να διαφύγει – εάν δεν τα έχει καταφέρει ήδη.



Πηγή: skai.gr

