Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης στο Γκάζι καταγράφει τη στιγμή που οι δράστες επιτίθενται στην παρέα των νεαρών και στη συνέχεια ο ένας πυροβολεί τρεις εξ αυτών.





Στο βίντεο από κάμερες ασφαλείας που ανέβηκε στο Τικ Τok φαίνονται οι δύο επιβάτες του ανθρακί Range Rover να κατεβαίνουν από το πολυτελές τζιπ, να κατευθύνονται προς την παρέα των Κρητικών και να διαπληκτίζονται μαζί τους.

Στη συνέχεια κι ενώ κινούνται προς το όχημα τους μαζί με τα τρία θύματα ξεκινάει καβγάς και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και μπροστά στα μάτια εκατοντάδων θαμώνων των νυχτερινών κέντρων ο ένας από τους επιβάτες του τζιπ βγάζει το όπλο του και αρχίζει να πυροβολεί.

Στο μεταξύ, άφαντοι μέχρι στιγμής παραμένουν οι δράστες ενώ οι αρχές «ξεσκονίζουν» το υλικό που έχουν συλλέξει από τις κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται στην περιοχή καθώς και από τις μαρτυρίες ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο, την ώρα του επεισοδίου. Εκτιμούν, επίσης, ότι στα ρούχα ενός από τα τρία θύματα θα εντοπίσουν γεννετικό υλικό ενός εκ των δραστών της επίθεσης.

Το χρονικό του αιματηρού επεισοδίου στο Γκάζι

Η παρέα των Κρητικών πέρασε από διάφορα νυχτερινά καταστήματα και περίπου στις 3:00 πήγαν στο ένα κλαμπ. Κατά τις 6:00 βγήκαν και πήγαν να φάνε σε πιτσαρία που βρίσκεται στην οδό Ιακχου πλησίον του κλαμπ Esqape.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, λίγη ώρα αργότερα και ενώ δύο - τρία από τα άτομα αυτά έτρωγαν κάποιος από τους υπόλοιπους που ήταν παραδίπλα φώναξε την ώρα που περνούσε ένα ανθρακί Range Rover. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο σταμάτησε λίγο πιο κάτω και δυο άτομα, πιθανόν ένας αλλοδαπός και ένας ημεδαπός κατέβηκαν και τους προσέγγισαν. Ένας εκ των δυο έριξε ένα χαστούκι, σε έναν από την παρέα την Κρητικών και οι υπόλοιποι αντέδρασαν με αποτέλεσμα ο δεύτερος να βγάλει όπλο και να ρίξει προς το μέρος τους.

Σε σοβαρή κατάσταση ο ένας τραυματίας

Στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς εξακολουθούν να νοσηλεύονται οι τραυματίες που δέχθηκαν σφαίρες στο κεφάλι. Πρόκειται για δύο αδέρφια, 33 και 28 ετών, και για έναν 24χρόνο.

Ο 28χρονος- μάλιστα- χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

