Για το περιστατικό με τους εν ψυχρώ πυροβολισμούς στο Γκάζι μίλησε το πρωί της Δευτέρας ο Σταύρος Μπαλάσκας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή 'ΣΗΜΕΡΑ'.

Ο αστυνομικός αναλυτής εξήγησε ότι πρόκειται για μία υπόθεση σκληρότατων κακοποιών.

«Η αφορμή ήταν μία λεκτική αντιπαράθεση. Πάτησαν μία λακκούβα με νερό και κάποιος τους φώναξε, αυτό κόντεψε να στοιχίσει τη ζωή τριων ανθρώπων», είπε.

Σχετικά με τον Αλβανό δράστη που πυροβόλησε δήλωσε ότι έχει έναν τεράστιο φάκελο στην αστυνομία, είναι μπράβος και έμπορος ναρκωτικών και ήδη καταζητούνταν.

«Στόχευσε με ειδικό τρόπο τα κεφάλια τους για μία λεκτική αντιπαράθεση, δεν τον ένοιαξε καθόλου ότι τον αναζητούν οι κάμερες. Ο άνθρωπος αυτός έχει δύο πόρτες, μία στην Αλβανία, που αν κρυφτεί στα βουνά άντε να τον βρεις και μία στην Ιταλία, γιατί συνεργάζεται με την Αλβανική μαφία της Ιταλίας», δήλωσε.

Σημειώνεται πως ο ένας από τους τρεις τραυματίες νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, ενώ δεν απειλείται η ζωή των υπόλοιπων δύο.

«Ταυτοποιήθηκε» το τζιπ των δραστών

Χθες, όπως αποκάλυψε ο skai.gr «ταυτοποιήθηκε» και το τζιπ ανθρακί χρώματος που οδηγούσαν οι δύο δράστες. Όπως προέκυψε είναι νοικιασμένο με leasing.

«Δεν τους γνωρίζαμε ούτε είχαμε καμία διαφορά μαζί τους» φέρεται να κατέθεσε χθες στους αστυνομικούς ο ένας των τραυματιών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο τραυματίας κατέθεσε ακόμη πως η παρέα του δεν έκανε κάποια κίνηση που να «προκαλέσει» τον θυμό του οδηγού και του συνοδηγού του αυτοκινήτου απλά αντέδρασαν όταν ο οδηγός του τζιπ περνώντας από την οδό Ιάκχου πάτησε σε λακκούβα με νερό και τους έβρεξε.

Ωστόσο σύμφωνα με τους έμπειρους αξιωματικούς του τμήματος εκβιαστών η συγκεκριμένη κατάθεση προκαλεί αρκετά ερωτηματικά καθώς στα βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί φαίνεται η παρέα των Κρητικών με τους δύο δράστες να συνομιλούν λίγα δευτερόλεπτα πριν τους εν ψυχρώ πυροβολισμούς.

Προηγήθηκε κάποιο επεισόδιο σε κλαμπ που διασκέδαζαν οι Κρητικοί και εξόργισε τους δράστες;

Συναντήθηκαν τυχαία στην Ιάκχου δράστες και θύματα;

Αυτά είναι τα δύο βασικά ερωτήματα που θα τεθούν από τους αστυνομικούς και στους υπόλοιπους τραυματίες όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας τους και δώσουν κατάθεση.

Πηγή: skai.gr

