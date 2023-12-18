Επτά νέες παιδικές χαρές παρέδωσε ο Δήμος Αθηναίων, σε γειτονιές της Αθήνας, δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να απολαύσουν το παιχνίδι μέσα σε σύγχρονους, φιλικούς και ασφαλείς χώρους.

Οι τέσσερις από τις επτά νέες παιδικές χαρές, που δημιουργήθηκαν μέσω του ΟΠΑΝΔΑ και στο σύνολό τους πληρούν τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές, είναι οι εξής:

Στον Νέο Κόσμο (Ηλιουπόλεως και Μενεκράτους), έκτασης 658,15 τ.μ.

Δύο παιδικές χαρές στον Κολωνό: Δωδώνης και Ιωαννίνων, έκτασης 879,41 τ.μ. και Ξανθίππης και Δράμας, έκτασης 704,17 τ.μ.

Στην Ελληνορώσων (Βλαχάκη και Μαρτελάου), έκτασης 1.060 τ.μ. (7η δημοτική κοινότητα).

Μέσω της εταιρείας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ» του Δήμου Αθηναίων, δημιουργήθηκαν επιπλέον τρεις, μικρότερες σε έκταση, παιδικές χαρές:

Στο πάρκο Κύπρου και Πατησίων, στην Κυψέλη, όπου η παλιά παιδική χαρά αντικαταστάθηκε από μία νέα με καινούργια παιχνίδια και κατασκευές (6η δημοτική κοινότητα).

Στο πάρκο Κοροπούλη, στα Σεπόλια (4η δημοτική κοινότητα).

Στο πάρκο Δρακοπούλου, στα Άνω Πατήσια (5η δημοτική κοινότητα), η οποία ανακοινώθηκε μόλις την περασμένη Τετάρτη, στο πλαίσιο της συνολικής ανάπλασης του πάρκου.



Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, τόνισε: «Οι γειτονιές της Αθήνας απέκτησαν περισσότερους ελεύθερους, σύγχρονους και δημιουργικούς χώρους για παιχνίδι. Κάθε νέα παιδική χαρά του Δήμου Αθηναίων είναι προσβάσιμη σε όλους και σχεδιασμένη να προσφέρει την ασφάλεια, τη χαρά και τη διασκέδαση στα παιδιά».

Σύγχρονος εξοπλισμός και ασφάλεια

Όλες οι παιδικές χαρές είναι σχεδιασμένες, ώστε να αντέχουν σε φθορές, σε δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες και βανδαλισμούς. Είναι εξοπλισμένες ώστε να παρέχουν την ασφάλεια και να αποτρέπουν κάθε κίνδυνο από τραυματισμούς, ενώ είναι όλες προσβάσιμες σε ΑμεΑ.

Κάθε παιδική χαρά είναι ειδικά σχεδιασμένη για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι και είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα όργανα, παιχνίδια και κατασκευές, προκειμένου να διευκολύνει τις ανάγκες των παιδιών για κοινωνικοποίηση.

Ο εξοπλισμός τους καλύπτει δραστηριότητες όπως ανάβαση, ολίσθηση, αιώρηση, ταλάντωση κ.ά. Διαθέτουν ελαστικά δάπεδα που πληρούν τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προτύπων, έχουν διαμορφωμένο και περιφραγμένο χώρο με μεταλλική περίφραξη, επαρκή φωτισμό και είναι προσβάσιμες σε οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Οι νέες παιδικές χαρές εξασφαλίζουν την επαφή των παιδιών με τα φυσικά στοιχεία και εστιάζουν στο περιβάλλον, σύμφωνα με τις αρχές του αειφόρου σχεδιασμού, τόσο ως προς τα υλικά που χρησιμοποιούνται, όσο και ως προς τον εξειδικευμένο τρόπο επεξεργασίας τους, διασφαλίζοντας τον μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Σε όλες τις παιδικές χαρές, τοποθετήθηκε από τα συνεργεία του Δήμου Αθηναίων, ο απαιτούμενος αστικός εξοπλισμός, όπως παγκάκια, βρύσες και κάδοι απορριμμάτων.

Ολοκληρώνονται επιπλέον τρεις παιδικές χαρές το επόμενο διάστημα

Σημειώνεται, ότι πολύ σύντομα θα δοθούν σε χρήση τρεις ακόμη παιδικές χαρές του δήμου. Αυτές βρίσκονται στις παρακάτω περιοχές:

Στα Άνω Πετράλωνα (Όθρυος και Τρώων), έκτασης 789 τ.μ.

Στα Κάτω Πατήσια (Παρασκευοπούλου και Γιάνναρη), έκτασης 349 τ.μ.

Στην Κολοκυνθούς (Κηφισού και Κλεοβίδος), έκτασης 890 τ.μ.

Οι συγκεκριμένες, βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης και με αυτές θα ολοκληρωθεί το έργο των παιδικών χαρών.

