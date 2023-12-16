Πυροβολισμοί στο Γκάζι: DNA των δραστών «ψάχνουν» στα ρούχα των θυμάτων οι αρχές

Γεννετικό υλικό ενός εκ των δραστών της επίθεσης το πρωί, έξω από κλαμπ στο Γκάζι, εκτιμάται πως θα εντοπίσουν οι αρχές στα ρούχα ενός από τα τρία θύματα.

Ένας από τους δράστες φέρεται να χειροδίκησε κατά τη διάρκεια λογομαχίας πριν μπει στο αυτοκίνητο και πυροβολήσει εν ψυχρώ τα θύματα δύο αδέρφια, ηλικίας 33 και 28 ετών και έναν 28χρονο φίλος τους από την Κρήτη.

Οι κάμερες ασφάλειας έχουν καταγράψει το όχημα, το οποίο χρησιμοποίησαν οι δράστες.

Ήταν αγορασμένο με λίζινγκ και έφερε πινακίδες.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.