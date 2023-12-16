Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Ισχυροί ανατολικοί βορειοανατολικοί άνεμοι πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου φθάνοντας σύμφωνα με την ΕΜΥ κατά τόπους τα 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα τα περισσότερα δρομολόγια των πλοίων να παραμένουν ανεκτέλεστα.

Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Κλειστές είναι επίσης οι γραμμές Αγ.Μαρίνα-Νέα Στύρα, Αρκίτσα-Αιδηψός, Βόλος-Σποράδες,Καβάλα-Πρίνος και Αλεξανδρούπολη - Σαμοθράκη.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν τις επόμενες ώρες καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές η τροποποιήσεις των δρομολογίων που έχουν προκληθεί εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

