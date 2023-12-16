Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι επιχείρησε επεισοδιακό... «ριφιφί» σε αλκοολούχα

Αλκοολούχα ποτά επιχείρησε, με επεισοδιακό τρόπο, να κλέψει ζευγάρι σήμερα στις 14:30μμ από σούπερ μάρκετ στο Ρετζίκι Θεσσαλονίκης.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με την αστυνομία, έγινε αντιληπτό από τους υπαλλήλους του σούπερ μάρκετ και άλλους πελάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο κατάστημα.

Όταν ο άντρας και η γυναίκα προσπάθησαν να διαφύγουν με όχημα πάνω από το πεζοδρόμιο, τους ακολούθησαν οι παρευρισκόμενοι, ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, που κατάφερε να τους ακινητοποιήσει και ειδοποίησε την 'Αμεση Δράση.

Ο άνδρας και η γυναίκα συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο, ενώ το όχημα μέσα στο οποίο εγκλωβίστηκαν ανήκει σε έναν από τους δύο δράστες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

