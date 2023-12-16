Αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες έπεσε στο λιμάνι της Πύλου

Ενα Ι.Χ αυτοκίνητο, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες, στο οποίο επέβαινε ένας άνδρας, έπεσε πριν λίγη ώρα στο λιμάνι της Πύλου.
'Εγινε υπεράνθρωπη προσπάθεια για την διάσωση του ατόμου που εγκλωβίστηκε στον βυθό ωστόσο δυστυχώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσιες του.
Στην επιχείρηση διάσωσης μετείχε και ερασιτέχνης δύτης, ενώ στην περιοχή εκλήθει τόσο το Λιμενικό όσο και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για να συνδράμουν στις προσπάθειες απεγκλωβισμού.
ΙΧ όχημα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε στη θάλασσα στη Μαρίνα Πύλου.
